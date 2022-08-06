台鐵螢幕「老巫婆竄訪台灣」 交通部待調查完成後處分

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）2日晚間抵台訪問，引發中國大陸強烈不滿，我多個機關網站及電子螢幕也都遭駭客攻擊，台鐵新左營站螢幕牆3日赫然出現「老巫婆竄訪台灣」、「偉大華夏終將統一」等字樣。

台鐵局說，經查新左營站螢幕牆是宣掦廣告有限公司設置，該公司確實使用中國製軟體，不過以外部網路介接，並未介接台鐵局公務網路，故本局內部資訊系統及資安防護未受到影響。

台鐵局也說，當日調查局高雄市調查處已至現場了解相關情形，並將網路傳輸設備及推播用系統拆除攜回調查。

台鐵局也全面檢視各場站多媒體廣告建置情形，共有19個車站設有電子看板，其中僅本次發生爭議的新左營站1處使用中國製軟體，另花蓮站有1面非連網的電子看板設備，也是採用中國製產品，現已關機；其餘17個車站皆使用台灣製產品及軟體，推播無資安疑慮。

該起案件現已由調查局調查中，至於是否對台鐵祭出處分，交通部回應，待調查完成後就會依相關規定處理。