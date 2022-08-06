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周末出遊注意高溫 午後降雨熱區範圍曝光
中央氣象局表示，今天受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅在迎風面的東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後在各山區及大台北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢。
氣象局也說，今天天氣晴朗炎熱，各地高溫達34至35度，其中大台北、宜花東及南高屏地區可能有出現36度高溫的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。
氣象局於上午11時17分發布高溫資訊，提醒各地天氣晴朗炎熱，今日中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意
氣象局提醒，台北市、新北市、桃園市地區為黃色燈號，氣溫可達36度也需注意。
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