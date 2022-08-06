暑假現報考機車駕照熱潮 8日起名額再增1成

因應暑假期間報考機車駕照人潮，公路總局表示，各監理所站自8月8日起將再度增加機車考照預約名額至少1成，必要時亦將採平日加班或增開假日門市。

根據統計，今年6月報考輕型及普通重型機車路考人數為3萬2075人，7月適逢暑假又再大幅提高至4萬1385人，考量民眾考照需求踴躍，因此公路總局將名額再往上增加。

公路總局說，為因應暑期的機車考照人潮，各監理所站已自7月份起增加整體考驗量能，同時為避免民眾費時等候報名考照及維持監理服務品質，報考民眾只需上監理服務網或監理服務App，即可輕鬆預約報名手續，以節省報名考照等候時間。

公路總局說，網路預約報名全國統一於考照日前30天內開始預約，開放至考照日前1日24時截止，各監理機關均設機車考照每日上限名額，採取考照人數總量管制措施，惟各監理單位亦會視報考狀況增派人力適當增加總量人數，另針對未取消當日預約而未報到之名額，亦會將名額開放給現場未預約上之考生，必要時以平日加班及假日門市因應考照需求，以滿足民眾考照需求。建議民眾如有任何考照問題可致電選擇報考之監理機關洽詢。