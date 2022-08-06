快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假現報考機車駕照熱潮 8日起名額再增1成

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
各監理所站自8月8日起將再度增加機車考照預約名額至少1成，必要時亦將採平日加班或增開假日門市。機車路考示意圖。本報資料照片
各監理所站自8月8日起將再度增加機車考照預約名額至少1成，必要時亦將採平日加班或增開假日門市。機車路考示意圖。本報資料照片

因應暑假期間報考機車駕照人潮，公路總局表示，各監理所站自8月8日起將再度增加機車考照預約名額至少1成，必要時亦將採平日加班或增開假日門市。

根據統計，今年6月報考輕型及普通重型機車路考人數為3萬2075人，7月適逢暑假又再大幅提高至4萬1385人，考量民眾考照需求踴躍，因此公路總局將名額再往上增加。

公路總局說，為因應暑期的機車考照人潮，各監理所站已自7月份起增加整體考驗量能，同時為避免民眾費時等候報名考照及維持監理服務品質，報考民眾只需上監理服務網或監理服務App，即可輕鬆預約報名手續，以節省報名考照等候時間。

公路總局說，網路預約報名全國統一於考照日前30天內開始預約，開放至考照日前1日24時截止，各監理機關均設機車考照每日上限名額，採取考照人數總量管制措施，惟各監理單位亦會視報考狀況增派人力適當增加總量人數，另針對未取消當日預約而未報到之名額，亦會將名額開放給現場未預約上之考生，必要時以平日加班及假日門市因應考照需求，以滿足民眾考照需求。建議民眾如有任何考照問題可致電選擇報考之監理機關洽詢。

駕照 路考

延伸閱讀

台中男瞎扯氣喘吹不動拒酒測 法院狠打臉照罰18萬

史瓦濟蘭大學生酒後無照騎車撞死人 法院判刑5年

10年前酒駕現在被要求講習 監理站查出是這個原因

無照酒駕撞死人 外籍男大生談不攏和解被判5年徒刑

相關新聞

明「立秋」居然禁這個！命理師爆：晚上9點後避免劇烈運動

明(7日)是農曆二十四節氣的「立秋」，命理師指出，立秋養生重在養肺護肝，其中生肖屬虎、蛇、猴、豬者，小病痛與感冒較多，腹...

全台最高溫飆37.5度！各地晴朗炎熱 留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，提醒民眾注意天氣晴朗炎熱，中午花蓮縱谷及新北市地區有可能出現38度高溫。板橋測站在中午測到37....

影／高齡勇媽搏命產子 背後原因有洋蔥……

來自蒙古呼和浩特的烙畫創作者林峰，今天獲頒屏東模範父親，他帶著妻子李依培及兩個相差17歲的兒子出席頒獎典禮，全家人首次公...

哪個茶咖啡因比較多？養生茶6大好處 但這些族群要適量

你喜歡喝茶嗎？有些人把茶當開水喝，無時無刻都在喝茶；有些人則是一滴茶都不敢喝，就是怕茶中的咖啡因影響睡眠。但其實喝茶的好處還不少，茶葉中所含的一些成分，不但對養生有幫助，還能排除身體毒素，來看看該怎麼喝茶，才能喝出健康。

影／嚴防骨質疏鬆 補鈣、曬太陽替父親骨骼健康把關

父親節到來，台中市童綜合醫院為照顧爸爸們的健康，今與童傳盛文教基金會共同舉辦「大手牽小手 骨骼健康好棒棒」活動，結合童綜...

在家講族語、傳LINE用族語拼音 他們獲選族語模範父親

第一屆的原住民「族語模範父親」今舉行表揚典禮，由行政院長蘇貞昌頒獎給52位的族語模範父親。獲獎者之一的韃虎‧伊斯瑪哈單‧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。