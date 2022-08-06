颱風最快下周一生成 外圍環流水氣有機會影響台灣

中央氣象局發布高溫資訊（橙色）：各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市地區為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明兩天太平洋高壓勢力較為增強，雖然台灣仍位於高壓邊緣的東南風環境內，但是午後雷雨的狀況可望較為減少，預期各地上午大致都是晴或多雲的天氣。

他說，中午過後在西半部山區以及近山區的平地有熱對流發展帶來雷雨的機會，整體降雨減少，降雨區域也比較往山區縮小，但仍要注意局部單點可能出現短時較大雨勢的機會，前往山區或溪流，留意中午過後的天氣變化。

高壓增強也帶來高溫炎熱的氣溫，吳聖宇說，各地高溫普遍可達到34-35度，部分區域有機會出現36度或以上的高溫，氣象局針對大台北、東半部以及南部地區發布了高溫黃、橙色預警燈號，表示要留意36-38度高溫出現的可能性。

他表示，在戶外活動要記得多補充水分預防中暑，並且要做好防曬準備避免曬傷，穿著也盡量以寬鬆透氣的衣物較佳，如果可以的話最好能盡量減少在戶外活動的機會，轉往室內活動較為理想。

吳聖宇說，下周一到周三預期在南海一帶有新的熱帶低壓或颱風發展，雖然這個系統將往廣東沿海到海南島一帶移動，對台灣沒有直接影響，但是其外圍環流水氣有機會接近巴士海峽到台灣東南部海面，花東地區、恆春半島有短暫陣雨出現的可能性，西半部地區也將持續有午後熱對流雷雨，外出仍要記得攜帶雨具。

他說，溫度持續偏高，防曬防中暑的準備不可缺少。短時間內，熱帶擾動發展的位置都偏向台灣南邊，走向則比較偏西，趨向菲律賓、廣東沿岸、海南島或是越南北部等地的機會較高，對台灣直接威脅的機會不大，但是仍要持續觀察注意擾動的實際變化情況。