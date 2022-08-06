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最快下周一颱風生成 專家預期為台灣天氣帶來一點變化

聯合報／ 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
周末期間南方有熱帶擾動97W發展，使得東南風的水氣量比較多。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末期間南方有熱帶擾動97W發展，使得東南風的水氣量比較多。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末期間南方有熱帶擾動97W發展，使得東南風的水氣量比較多。

西半部午後在山區附近都還是容易有雷陣雨，下半天的天氣狀況不是很穩定，尤其是中南部近山區，外出需要留意天氣變化。北部在東南風的環境下，午後對流較不容易發展，而且還可能出現氣流過山增溫的現象，局部高溫可達35-36度。

天氣風險公司說，預計下周一、周二進入南海的熱帶擾動97W將發展為較明顯的季風低壓系統，強度有機會達到熱帶性低氣壓或颱風，逐漸往西北朝廣東一帶前進，對台灣沒有直接影響，不過周圍比較強的東南風及外圍水氣還是為台灣的天氣帶來一點變化。

天氣風險公司說，北部東南風氣流過山增溫的情況會更明顯，天氣穩定高溫。中南部山區仍然是容易有午後雷雨的天氣。恆春半島、花東迎風面則受到低壓外圍水氣影響，全天有短暫陣雨或雷雨發生機會，也可能出現短時較大的降雨，下周初期在東南部或有計畫前往的民眾要特別留意天氣變化及邊坡路況。

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