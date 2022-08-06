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高溫上看38度午後雨 吳德榮：下周熱帶擾動有成颱機率
中央氣象局發布高溫資訊（橙色）：天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市為黃色燈號。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達37、38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今天北部24至36度，中部23至36度，南部24至37度，東部22至38度。
吳德榮表示，下周一至周三天氣持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下周四天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。
吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日20時季風環流在南海逐漸成形，有利熱帶擾動在其中發展；下周三熱帶擾動已在雷州半島附近。各國模式皆顯示，下周一至周三熱帶擾動有發展成颱的機率，應持續觀察。
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