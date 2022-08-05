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一圖看懂周末天氣 氣象局估下周恐有颱風生成
中央氣象局今日晚間表示，今晚明晨在中南部沿海地區有零星降雨的機會，不過明天白天天氣與今天類似，受到太平洋高壓影響，各地都可以見到陽光，大多為晴到多雲。
氣象局提醒，迎風面的東南部地區及恆春半島偶爾有零星降雨，中午過後在各山區及大臺北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢，下午外出建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象局預估各地高溫達33至35度，其中大台北、東半部及南高屏地區可能達到36度以上，近中午前後紫外線也偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。
氣象局也說，下周南海至菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，不過其強度、位置及路徑仍有不確定性，請民眾多留意氣象局發布的最新天氣資訊。
氣象局預估，周末及父親節天氣仍是高溫炎熱，要注意午後雷陣雨，尤其8日父親節當天花東易有雨，這三天要注意午後雷雨的較強雨勢、雷擊及強陣風。
氣象局也提醒，沒有下雨時高溫悶熱，外出活動注意防曬及中暑，8日南方水氣會增加，屆時花東易有雨，須留意南方熱帶系統發展。
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