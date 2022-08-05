快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一圖看懂周末天氣 氣象局估下周恐有颱風生成

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局預估，周末及父親節天氣仍是高溫炎熱，要注意午後雷陣雨，尤其8日父親節當天花東易有雨，這三天要注意午後雷雨的較強雨勢、雷擊及強陣風。圖／氣象局
氣象局預估，周末及父親節天氣仍是高溫炎熱，要注意午後雷陣雨，尤其8日父親節當天花東易有雨，這三天要注意午後雷雨的較強雨勢、雷擊及強陣風。圖／氣象局

中央氣象局今日晚間表示，今晚明晨在中南部沿海地區有零星降雨的機會，不過明天白天天氣與今天類似，受到太平洋高壓影響，各地都可以見到陽光，大多為晴到多雲。

氣象局提醒，迎風面的東南部地區及恆春半島偶爾有零星降雨，中午過後在各山區及大臺北、中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，尤其中南部的山區可能會有局部較大雨勢，下午外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象局預估各地高溫達33至35度，其中大台北、東半部及南高屏地區可能達到36度以上，近中午前後紫外線也偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。

氣象局也說，下周南海至菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，不過其強度、位置及路徑仍有不確定性，請民眾多留意氣象局發布的最新天氣資訊。

氣象局預估，周末及父親節天氣仍是高溫炎熱，要注意午後雷陣雨，尤其8日父親節當天花東易有雨，這三天要注意午後雷雨的較強雨勢、雷擊及強陣風。

氣象局也提醒，沒有下雨時高溫悶熱，外出活動注意防曬及中暑，8日南方水氣會增加，屆時花東易有雨，須留意南方熱帶系統發展。

氣象局 高溫

延伸閱讀

18人堅守軍演最前線 鄭明典曝彭佳嶼氣象站為何重要

相關新聞

明「立秋」居然禁這個！命理師爆：晚上9點後避免劇烈運動

明(7日)是農曆二十四節氣的「立秋」，命理師指出，立秋養生重在養肺護肝，其中生肖屬虎、蛇、猴、豬者，小病痛與感冒較多，腹...

全台最高溫飆37.5度！各地晴朗炎熱 留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，提醒民眾注意天氣晴朗炎熱，中午花蓮縱谷及新北市地區有可能出現38度高溫。板橋測站在中午測到37....

影／高齡勇媽搏命產子 背後原因有洋蔥……

來自蒙古呼和浩特的烙畫創作者林峰，今天獲頒屏東模範父親，他帶著妻子李依培及兩個相差17歲的兒子出席頒獎典禮，全家人首次公...

哪個茶咖啡因比較多？養生茶6大好處 但這些族群要適量

你喜歡喝茶嗎？有些人把茶當開水喝，無時無刻都在喝茶；有些人則是一滴茶都不敢喝，就是怕茶中的咖啡因影響睡眠。但其實喝茶的好處還不少，茶葉中所含的一些成分，不但對養生有幫助，還能排除身體毒素，來看看該怎麼喝茶，才能喝出健康。

台南、高雄大雷雨 6縣市大雨特報注意雷擊

中央氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南、嘉義地區及台中、南投、雲林、高雄山區有局部大雨發生...

影／嚴防骨質疏鬆 補鈣、曬太陽替父親骨骼健康把關

父親節到來，台中市童綜合醫院為照顧爸爸們的健康，今與童傳盛文教基金會共同舉辦「大手牽小手 骨骼健康好棒棒」活動，結合童綜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。