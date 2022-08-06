台人最愛蛋料理排行出爐 網推這款「神吃法」超絕！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「蛋料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的蛋料理排行榜。
對許多人而言，蛋是餐餐不可或缺的配菜之一，不管是早餐的三明治夾蛋、晚餐便當的滷蛋等等，幾乎每餐都能見到它的身影。而在種類繁多的蛋料理中，究竟哪一種蛋類料理最受網友們青睞呢？
網推「煎蛋」為美味加分 「皮蛋」吃法引網友熱議
觀察網友對於各式蛋類料理的討論，發現「煎蛋」最受熱議，成為網路聲量的第一名，就有不少網友留言分享各式煎蛋吃法，如「荷包蛋加蔥拿去紅燒配飯很好吃」等，且除了方便料理之外，也能搭配不同的食物發揮加乘效果，就有網友分享「多了那顆荷包蛋，拌在飯裡跟著豬排一起吃簡直太完美了」、「忙碌一天回到家，乾麵加顆蛋就是種享受」。
同樣受到歡迎的還有「炒蛋」，因料理方式眾多而被高度討論，如「番茄炒蛋很配飯，只要一道就可以吃好幾碗」、「早餐來一片吐司配炒蛋很幸福」、「香菜蔥花炒蛋真的很好吃」。至於聲量第三名的「皮蛋」，網友討論話題多圍繞在皮蛋豆腐到底要不要攪拌，掀起正反兩派的論戰，支持攪拌的網友表示「皮蛋豆腐就是要搗碎吃才好吃阿！」、「皮蛋豆腐醬油蔥花混在一起才是一道菜啊」，另一派網友則提出「攪碎後整個視覺效果很毋湯」、「食物味道混一起，還看起來很沒食慾」等，相關話題於社群討論區上激起熱烈迴響。
而排名第四的「鹹蛋」更是有不少死忠的粉絲，紛紛表示「鹹蛋才是一道菜的靈魂」，討論話題則是圍繞鹹蛋料理，如粽子、鹹蛋苦瓜、月餅等等，其中就有網友留言分享對於鹹蛋的看法，提到「一顆粽子的靈魂是鹹蛋黃，每次吃粽子最期待的就是這個了」，表示「鹹蛋」鹹香涮嘴的濃郁滋味總是令人停不下來。
看完以上網友熱議的蛋料理分享，你心目中最愛的蛋料理也有上榜嗎？還是你有自己獨門的吃法呢？今日的晚餐若還沒有想法的話，不妨也試試看網友們建議的吃法吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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