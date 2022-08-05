BA.5來勢洶洶 台大公衛教授：這類人保護力近94%

台南市衛生局今天邀請台大公衛學院陳秀熙教授等專家分享COVID-19 疫情發展趨勢，陳秀熙教授稱讚台南這兩年多的防疫工作做得很好，接下來需參考國外經驗因應下一波變異株BA.4、BA.5的挑戰，透過精準防疫與疫情共存，靠全民一起努力回歸常態生活。

研究「過去感染對於BA.5再感染的保護力」，陳秀熙以丹麥18歲以上且接受過3劑疫苗的數據來分析，發現若先前已感染Omicron者，對於預防感染BA.5的保護力可高達近94%，陳秀熙藉此數據提醒民眾，面對疫情戒慎但不恐懼，未打滿3劑疫苗者盡速接種完整3劑防護，若已符合接種第4劑的資格者，也應盡速打好打滿。

陳秀熙認為，疫情從「大流行」到「地方流行」的五大關鍵，分別為防疫及監測、疫苗、治療及照護、社區流感化監測、社區免疫保護等，才能讓醫療能量和防疫能量都恢復正常化，生活恢復新常態；另外，高風險族群的加強劑施打以及抗病毒藥物的早期投藥與治療，也是重點項目。

陳秀熙教授今與嚴明芳教授、許辰陽醫師受邀到台南市衛生局分享COVID-19 疫情相關數據與趨勢走向，陳秀熙認為，面對新興傳染病的精準防疫三角為「疫苗」、「檢測與治療」及「公衛防疫措施」。

台南市衛生局長許以霖表示，為因應接下來BA.4、BA.5的襲擊，台南會加強兒童與慢性病患者等高危險群的疫苗施打，並持續落實相關衛教資訊，持續提升台南防疫力。

台南市衛生局表示，根據丹麥對於國內年滿18歲以上且已接種COVID-19疫苗追加劑的民眾所進行的一份研究，先前曾經感染過Alpha、Delta、Omicron變種病毒的確診者，對於Omicron BA.2的感染保護力分別為74.5%、77.2%、96.3%；對於Omicron BA.5的感染保護力則分別為65.4%、46.9%、93.6%。結果顯示先前曾經感染Alpha或Delta變種病毒，對於BA.5的感染保護力較低；先前曾感染Omicron的確診者，對於預防BA.5保護力較高。

衛生局說明，近期邊境已攔截多名Omicron亞型變異株BA.4、BA.5境外移入個案，呼籲符合接種COVID-19疫苗追加劑資格的市民，應儘速接種；市民可透過「台南打疫苗」系統預約，65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，8月31日前完成接種可領取2劑單劑型家用快篩及500元以下禮券或禮品，也有機會獲得房車、電動機車、節能電冰箱等多項大獎。

台南市今日新增1683名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至8月4日，台南市累計確診個案人數32萬4104名，全年齡累計確診百分比為17.5%；已解除隔離31萬2406名、尚在隔離中1萬1698名。

統計至今年8月2日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.5%、85.1%、1.2%、69.9%及6.5%，總接種劑次471萬7145。6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率15.5%；5至11歲兒童第1劑涵蓋率85.24%、第2劑42.04%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.78%、第2劑83.41%、追加劑60.02%。 台南市衛生局說明根據丹麥對於國內年滿18歲以上且已接種COVID-19疫苗追加劑的民眾所進行的研究。圖／台南市衛生局提供

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