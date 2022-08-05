18人堅守軍演最前線 鄭明典曝彭佳嶼氣象站為何重要

彭佳嶼氣象站位於基隆東北方約60公里處，為我國氣象局所轄最北端的觀測站。最近因中共解放軍在我國周邊海域軍演，其中一處警戒區相當靠近彭佳嶼，也讓外界擔心彭佳嶼上氣象站、海巡署等駐守人員的安危。彭佳嶼氣象站主任顏增璽今日受訪時說，島上有18名人員，目前全員平安，雖暫時無法運補，但8月2日才剛運補一次，目前物資充足。

氣象局長鄭明典說，彭佳嶼是氣象局最北端的觀測站，也是觀測天氣的前哨站，尤其在觀測西北颱、東北季風、大陸冷氣團等，都扮演相當關鍵的角色，卻也因為地理位置常受到冬天冷空氣首當其衝，同仁相當辛苦。

顏增璽說，島上包含氣象局員工、海巡署駐守員工、廠商人員、實習學生等共有18人，雖鄰近軍演危險區，但沒看到砲彈、飛彈硝煙的蹤影，也沒看到共機經過，島上氣氛跟往常一樣平和。

顏增璽坦言，在離島工作大約要連續在島上待半個月才會輪替，島上也沒什麼活動，同仁要能忍受寂寞；而且冬天由於海象不佳、寒風刺骨，在離島工作尤其難受，運補船班也常因為天氣因素無法及時開航，有些同仁可能要待上20幾天才能休假，大家都很刻苦耐勞。

根據氣象局資料，彭佳嶼早在日治時期就設有觀測站，至今已有超過百年歷史，直到民國78年8月1日才改稱為彭佳嶼氣象站。彭佳嶼氣象站增設有閃電落雷偵測設備、船舶自動識別岸台收發系統、岸基測波儀、高空氣象及臭氧探空系統等先進設備，另亦建置有強震儀、寬頻地震儀、GPS地殼形變觀測儀，更是加重此站在氣象、海象及地震監測的重要性，堪稱觀測網之「關鍵少數」。