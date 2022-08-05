經痛別輕忽 輕熟女「蘋果大」巧克力囊腫破裂掛急診

台中市35歲輕熟女今年起每次生理期就痛，5月底更是劇痛到全身發冷，到院掛急診，檢查出右側卵巢的巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，緊急手術取出如蘋果大10公分的病灶。醫師建議，女性經期疼痛越來越久、服藥越來越多，就該及早就醫檢查。

35歲蘇女以往經期沒有特別感覺，今年初起卻每次經期都疼痛不已，在他院就醫服藥幾個月後，右腹明顯突出，5月底更劇痛到全身冷汗，直接被送到慈濟醫院急診就醫。

婦產科醫師黃閔暄從電腦斷層影像發現，劇痛病因來自右側卵巢巧克力囊腫破裂，引發急性腹膜炎，屬於不能再等的急症。但蘇女住院前採檢確診新冠肺炎，醫療團隊全副武裝在負壓隔離手術室開刀，順利用腹腔鏡摘除形狀有如一顆大蘋果的10公分病灶。

蘇女術後向醫師透露算再懷孕，黃閔暄建議，開刀、吃藥治療後的1到2年內，子宮內的異位組織被清除得最乾淨，且在藥物控制下萎縮，屬於容易受孕的黃金時段，先治療控制3到6個月再進入備孕流程。

黃閔暄指出，所謂「子宮內膜異位症」就是原屬於子宮裡面的內膜組織，跑到子宮外面，散落在腹腔或腹膜表面，長在卵巢稱為巧克力囊腫，大小從幾公釐的小小突起物到好幾公分不等。