南部阿嬤載癌夫車禍腳癱 這種新科技讓她重新站起

「阮尪得癌症，我又出車禍，以後會不會永遠站不起來？如果這樣，往後該怎麼辦？」

年約70的南部阿嬤平常辛苦照顧罹癌先生，有一次，她騎摩托車載先生就醫，路上出車禍，導致膝蓋髕骨斷裂、無法行走，想著自己只能坐在輪椅上，而進出都必須仰賴孱弱的先生吃力推自己的輪椅前進，她心情鬱悶到谷底，甚至產生輕生的想法。

這位阿嬤的兒子在北部工作，因緣際會知道有一款創新遠端科技正研發成功，他認為這款創新遠端科技也許派得上用場，主動尋求研發團隊與專業復健科醫療人員的協助，後來運用這項科技，北部的專業復健科醫療人員得以持續監控、追蹤阿嬤的術後復健進度，以及肌力復原情況，並即時給予指導、建議。

當復健動作趨於標準，且強度、頻率都足夠，阿嬤的膝蓋彎曲角度、肌力終於有進步，剛開始，膝蓋彎曲角度只進步五度，阿嬤卻非常振奮，燃起鬥志，復健運動越做越積極，三個月內，她成功擺脫輪椅，重新站了起來，現在行動自如的她，已恢復正常生活。

智慧感測器搭App，術後復建更有效率

這款創新遠端科技的原理，主要是將智慧感測器黏附於輔具支架上，病患接受膝關節手術後，在家復健時可穿戴這款輔具支架，並搭配App。在這過程中，App可在手機反覆播放正確復健姿勢，且偵測病患復健動作是否正確，若病患動作錯誤，也會給予提示，此外，完成復健運動後，智慧感測器會將病患的肌肉力量、肢體晃動情形等資訊上傳雲端，復健科、骨科醫師與物理治療師等專業醫療人員便可根據數據進行評估、判讀，視病患個別情況給予回饋、提醒。

在2022年8月4-7日「ATLife2022臺灣輔具暨長期照護大展」中，康立安智能醫療設備有限公司創辦人王亮凱於經濟部工業局所主辦的「2022輔助科技研討會」上解釋這項創新科技的背後原理。王亮凱指出，從實際使用者回饋可看出，不少病患在居家復健時，會反覆觀看復健影片，同時調整姿勢，復健動作便更加精準，復健效率也提升許多。

有了醫療團隊監督，復建就會更認真

成大醫院物理治療中心與該院骨科團隊以20位接受前十字韌帶重建手術的病患為研究對象，並請他們在術後居家復健時使用這項創新遠端科技。結果顯示，在研究期間，病患每日的復健動作完成率達69.2%，近7成之多，在一個月內，病患因積極復健，多數膝蓋已可伸直，而這是一個很重要的復原觀察指標，另外，所有病患也都在三個月內展開正常生活。這項研究即將刊登於全球知名醫學期刊。

台南市物理治療師公會理事長，同時也在成大醫院物理治療中心擔任物理治療師的劉櫂緯表示，「病患術後復健的時候，肢體彎曲有角度，不代表就是恢復好，還要看肌力與肢體功能。」當病患在家裡使用這項創新科技進行復健，醫療人員可即時追蹤病患的復健進度，還可在短時間內給予回饋、建議，病患的復健處方遵從性便明顯提升，從研究數據來看，也的確呈現這樣的趨勢，期待病患接受關節手術後，都可以盡快恢復正常功能，生活也可步入常軌。

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