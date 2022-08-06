超「爸」氣! MSI筆電買大送小限時優惠 全家需求一次到位

MSI推出寵愛爸爸限時優惠，指定筆電買大送小，一次照顧全家人需求。 圖／MSI微星科技 提供

父親節快到了，今年的禮物準備好了嗎？要成功挑到一件爸爸喜歡、自己也滿意的東西不容易，網友說「要送爸爸平常會用的」、「每天會使用的最實用，也最能送到爸爸心坎裡」，MSI為了體恤為家庭遮風擋雨辛勞工作的爸爸們，推出寵愛爸爸限時優惠，指定筆電買大送小，即日起至8/31，選購父親節精選指定款筆電，享寵愛優惠價、再加碼送一台筆電，照顧全家需求，一次到位！今年父親節，就讓MSI成為全家人的神隊友，絕美高效能筆電讓老爸時尚有型，又能隨時快速辦公，工作效率加倍、娛樂生活不間斷。

即日起至8/31，選購MSI父親節精選指定款Creator 17創作者筆電，即享寵愛優惠價與「買大送小」方案！Creator 17原價NT$112,900，優惠價NT$89,900，再加碼送Modern 14纖薄美型商務筆電一台(價值NT$26,900)。Creator 17搭載Intel® Core™ i9-11900H處理器與 GeForce® RTX™ 3080筆記型電腦GPU，是一款為數位內容創作而生的強大性能筆電，不僅提供近乎真實的鮮豔畫面呈現，更帶來跨世代的極致效能！

Creator 17搭載Intel® Core™ i9-11900H處理器與 GeForce® RTX™ 3080筆記型電腦GPU，是一款為數位內容創作而生的強大性能筆電。 圖／MSI微星科技 提供

Creator 17搭載生動鮮明的Mini LED 面板，1000 NITS 超高亮度能讓黑與白更加鮮明，搭配微星獨家 True Color 色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，提供最準確且真實的視覺呈現，4K超高畫質可達到Delta E<2的極度準確數值。不論是在工作或娛樂上，都能給爸爸帶來完美的視覺體驗！

平常忙碌於工作的爸爸們，下班想要好好享受自己喜歡的音樂，釋放職場累積的壓力？沒問題，就交給Creator 17，採用世界級發燒音響大廠Dynaudio音響系統，不論是高音域或中低音域，都能呈現美聲原音的頂級音響效果。此外，支援播放Hi-Res音訊格式，爸爸們能盡情享受高解析音樂帶來的沉浸聽覺體驗！

搭載頂級規格、效能強大，更具備完整的視覺與聽覺元素，這些先進技術皆完美地融合在Creator 17以霧黑噴砂處理的鋁合金纖薄機身中，絕佳的外型設計能完美搭配行動辦公生活型態，為時尚帥爸增添優雅氣息，質感大加分。筆電更以MIL-STD 810G軍規等級標準進行測試，擁有高品質的穩定性與耐用度，隨時隨地安心使用。Creator 17能提供最高達9小時的續航力，並支援高達100W電力傳輸充電，充電速度提升3倍，在外洽公也能專業工作不間斷。

Creator 17以霧黑噴砂處理的鋁合金打造纖薄機身，高效能與絕佳外型設計能完美搭配行動辦公生活型態，為時尚帥爸增添優雅氣息，質感大加分。 圖／MSI微星科技 提供

圖／MSI微星科技 提供

對於無時無刻保護著家人的爸爸來說，資料安全與個人隱私，就像家一樣不容侵犯，Creator 17內建人臉辨識或指紋辨識功能，可以透過Windows Hello輕鬆登入，不僅登入速度比以往快三倍，更能完整保護資料與商業機密安全，最新的FIDO 2認證功能，不需輸入密碼即可登入網路服務，便捷生活輕鬆享受！食指一鍵登入，就能召喚智慧型個人助理Cortana，多樣工作快速解決。加大的觸控板與優化的1.9mm鍵程設計，則提供更符合人體工學、舒適的工作環境。

Creator 17搭載多項先進智慧技術，能提供便捷且安全的工作環境。 圖／MSI微星科技 提供

限時寵愛「買大送小」方案只至8/31止，到MSI官方授權之購物網或經銷門市購買都能享有專屬優惠，完成產品註冊與活動登錄可再享NT$2,000美食旅遊金，登錄辦法請見微星寵粉節活動頁。精選商品數量有限，售完為止。

Creator 17父親節精選指定優惠機款█ 處理器：Intel Core i9-11900H █ 顯示卡：NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 16GB GDDR6 筆記型電腦 GPU █ 螢幕：17.3吋 UHD (3840x2160), Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3 色域範圍(Typical), IPS等級面板█ 記憶體：DDR4-3200 32GB█ 硬碟：2TB PCIe SSD