中醫嘉年華會8月7日登場 歡迎參加認識傳統醫學

由中醫師公會全聯會舉辦行的中醫嘉年華會，即將於本周日（8月7日）在北市大安森林公園登場，透過寓教於樂的方式，以闖關遊戲呈現中醫藥元素，企盼讓所有參加的朋友在歡樂氣氛中，掌握中藥材特性與中醫醫療方式。

中醫師公會全聯會指出，中醫是生活醫療，因為傳承數千年且博大精深，常給民眾有種神秘的距離感，但事實上中醫藥經常在我們生活周遭出現，且早已融入民眾生活的一部分，其實是可以活潑、快樂的方式來呈現它的新世代面貌。

中醫協助民眾對抗各種病菌已有數千年歷史，這兩年全球遭受新冠疫情影響，民眾的生命與健康受到極大威脅，台灣中醫透過「中醫清冠處方」、「台灣清冠一號」，成功救治非常多受感染的民眾，成績有目共睹，也引發新一波的全民瘋中醫熱潮。

中醫最大的優勢就是「制敵機先」，冠狀病毒並不是現代產物，過去其實就已存在，但它的樣貌不管如何改變，本質在中醫眼中還是一樣，只要能營造不利病毒生存條件，就能有效抑制新冠病毒影響，這也是中醫對抗病毒效力不受病毒變異影響的原因。

當前全球都開始重視中醫的醫療潛能，主因是中醫不僅能夠調理養生，還能夠治療各種疾病，例如兒童過敏、性早熟、妥瑞症、自閉症、發展遲緩、發育不良、鼻過敏、還有不孕症、慢性疾病等等，簡言之，中醫除可治療內婦兒科疾病，也可以用針傷科治療多種神經疾患、運動傷害，只要有合格的中醫師把關，民眾可以安心接受治療。

透過中醫嘉年華會，讓民眾在迷宮遊戲中，探索中醫藥的美好，並了解中醫在居家、急症、偏鄉、癌症、新冠肺炎等面向的照護優勢，還有如何利用中藥材、穴位按摩、運動醫學與體質檢測等中醫醫療原理，來協助民眾維護健康。

活動現場還有小朋友最愛的「沈浸式劇場說故事表演」，特別安排幼幼台的大姊姊們講述生動的中醫藥小故事，更有中醫師現場教導如何運用肢體、調節氣息的「八段錦」示範，結合氣功與中華武術，讓民眾透過遊戲、娛樂與表演，越活越健康。

●中醫嘉年華會

時間:：8月7日上午10時至下午4時

地點：台北市大安森林公園

台北市大安區信義路三段100號

洽詢：02-2959 4939