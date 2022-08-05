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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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網購防災用品搜尋翻倍！「避難包」準備、檢查須知必看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「防災避難包」內建議可放置行動充電器、防災收音機、手電筒、水壺及醫藥用品。圖／486團購提供
「防災避難包」內建議可放置行動充電器、防災收音機、手電筒、水壺及醫藥用品。圖／486團購提供

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸解放軍在台灣周圍展開實彈演習，升級國內緊張氣氛，查詢避難處所的「警政服務」App下載量暴增，網購平台防災相關搜尋量也隨之暴增。486團購觀察自昨天（8月4日）起「防災」、「警報」、「充電」關鍵字搜尋量較平日翻倍成長，防災收音機、滅火器、手電筒單日銷量較平日成長1成。

台灣經常受地震、颱風、水災影響，家家戶戶都應備妥「防災避難包」，以備不時之需。486先生表示，家裡備有防災用品箱或緊急避難包不僅能提醒家人保持警覺，更應隨時想想「還缺什麼？」避難包內常見的物品為手電筒、醫藥包、哨子及乾糧，能為3C裝備充電的行動電源也是必備選項。

一般行動電源如果長期置於避難包內卻沒有經常檢查，緊急狀況發生時可能沒電而派不上用場，建議準備攜帶型的儲電供電設備。推薦Roommi多功能行動電源供應器，支援多種充電方式同時可作為照明設備，緊急狀況發生時也可作為求救警示燈。

準備防災收音機可在沒有網路或電信設備失靈的情況下，接收重要資訊。SANGEAN防災收音機不僅支援USB充電，緊急狀況時可以手搖式或太陽能充電，也可作為手機充電設備並兼具照明、警報發報器功能。此外，為應付更多突發狀況，建議可備有小型滅火器；若考量包內空間有限可參考車用型滅火棒，體積輕巧僅370g，方便一手掌握。

486先生提醒，全家人都必須知道防災避難包的放置地點，建議存放於玄關、鞋櫃等接近進出口的位置；避難包需定期拿出來檢查，增添或替換物品，同時注意乾糧和用品效期。

SANGEAN防災收音機緊急時可以手搖或太陽能充電，並可為為手機進行充電。圖／486團購提供
SANGEAN防災收音機緊急時可以手搖或太陽能充電，並可為為手機進行充電。圖／486團購提供
Roommi行動充電站支援多種充電設備，並兼具照明及警報功能。圖／486團購提供
Roommi行動充電站支援多種充電設備，並兼具照明及警報功能。圖／486團購提供

486先生 解放軍

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