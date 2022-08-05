網購防災用品搜尋翻倍！「避難包」準備、檢查須知必看

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸解放軍在台灣周圍展開實彈演習，升級國內緊張氣氛，查詢避難處所的「警政服務」App下載量暴增，網購平台防災相關搜尋量也隨之暴增。486團購觀察自昨天（8月4日）起「防災」、「警報」、「充電」關鍵字搜尋量較平日翻倍成長，防災收音機、滅火器、手電筒單日銷量較平日成長1成。

台灣經常受地震、颱風、水災影響，家家戶戶都應備妥「防災避難包」，以備不時之需。486先生表示，家裡備有防災用品箱或緊急避難包不僅能提醒家人保持警覺，更應隨時想想「還缺什麼？」避難包內常見的物品為手電筒、醫藥包、哨子及乾糧，能為3C裝備充電的行動電源也是必備選項。

一般行動電源如果長期置於避難包內卻沒有經常檢查，緊急狀況發生時可能沒電而派不上用場，建議準備攜帶型的儲電供電設備。推薦Roommi多功能行動電源供應器，支援多種充電方式同時可作為照明設備，緊急狀況發生時也可作為求救警示燈。

準備防災收音機可在沒有網路或電信設備失靈的情況下，接收重要資訊。SANGEAN防災收音機不僅支援USB充電，緊急狀況時可以手搖式或太陽能充電，也可作為手機充電設備並兼具照明、警報發報器功能。此外，為應付更多突發狀況，建議可備有小型滅火器；若考量包內空間有限可參考車用型滅火棒，體積輕巧僅370g，方便一手掌握。