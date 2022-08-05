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965車資打33折 台北客運攜九份商家推優惠
新北市政府自8月1日起連續2個月推出「有緣新北-公車5元走透透」活動，往來板橋、瑞芳、九份、金瓜石等景點的台北客運965線公車，搭配該活動優惠票單程只需30元，相當於打33折，車資便宜也吸引民眾回流，台北客運更合作商家提供的折扣優惠，節省的車資和花費可再多買一樣伴手禮回家。
台北客運表示，這次與九份商圈10家業者合作推出優惠，包含手信坊消費滿350元打9折、老友號薑母茶全品項買5送1、九份老麵店牛肉麵每碗折10元、金石工坊全品項不限金額致贈小禮物1份、九份木屐王全品項85折等優惠。
板橋漢生里里長蕭水文今日特地揪里民搭車出遊，里民們一起揪團參加九份旅遊，要來品嘗九份芋圓、草仔粿、老麵店等美食，走訪九份老街、昇平戲院等景點，如果還有時間也要造訪黃金博物館，體驗早期礦工挖金礦的生活。
台北客運也說，965線可於捷運府中站、板橋公車站、捷運西門站、捷運北門站搭乘，適合民眾規畫一日遊行程，搭乘公車可免去自己開車遇到塞車及找不到停車位的困擾，省時、省錢，歡迎民眾多加利用。
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