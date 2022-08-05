快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投浪漫星空季 東埔溫泉穿浴衣賞英仙座流星雨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉翠峰的「卡爾小鎮」露營區推動觀星20多年，天文同好聯誼會更吸引許多天文迷朝聖。記者江良誠／攝影
仁愛鄉翠峰的「卡爾小鎮」露營區推動觀星20多年，天文同好聯誼會更吸引許多天文迷朝聖。記者江良誠／攝影

英仙座流星雨報到，「南投星空季」也跟著啟動，除了合歡山暗空公園外，南投縣政府和觀光業也打造更多觀星景點，溪頭、杉林溪、日月潭、東埔及南投市猴探井都吸引許多民眾追星，而配合英仙座流星雨，將在東埔打造溫泉觀星晚會，讓遊客穿著浴衣，漫步溫泉廣場，在夏日祭典氛圍中，感受不同的觀星體驗。

南投縣觀光處長陳志賢說，7月中至8月中下旬，是英仙座流星雨的極大期，在觀測條件良好的地方，用肉眼便可以輕鬆觀賞到流星。星空和溫泉是南投縣兩大自然資源，今年的星空季，就由東埔溫泉出發，8月13日舉辦溫泉觀星晚會，更開放浴衣換裝體驗，讓遊客穿著唯美浴衣，漫步在夏夜賞星。

天文協會也會導覽觀星，免費提供在東埔溫泉住宿的旅客預約。同時，晚會更有精采的原民舞蹈與原味搖滾樂團演出，傳統與流行音樂激盪出的藝術能量。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣打造友善環境的觀星環境，不僅獲得台灣唯一的「合歡山國際暗空公園」認證，也積極推動南投觀星旅遊活動，培養觀星導覽人才、天文硬體建整、與民間單位合作光害防制等，讓今年南投星空季活動入選「台灣觀光雙年曆」活動，觀星場域也陸續增加，溪頭、杉林溪、日月潭、東埔及猴探井等地。

南投星空季也與知名插畫家「狗與鹿」合作，讓主角狗狗也穿上太空衣，探索星空的奧妙。而最新建設的鳶峰星空劇場預計於今年11月揭幕，無論晴雨，皆能提供星空愛好著們一個舒適的教學導覽空間，屆時將會舉辦揭幕活動與觀星音樂晚會活動，歡迎大家揪團到南投來趟星空小旅行。相關訊息可上南投星空季活動網站http://www.rs-event.com.tw/2022NSNF/index.html

南投縣觀光業共同推動觀星，溪頭米堤飯店還推出夢幻的藍色星空蛋糕。記者江良誠／攝影
南投縣觀光業共同推動觀星，溪頭米堤飯店還推出夢幻的藍色星空蛋糕。記者江良誠／攝影
南投星空季啟動，將帶領遊客到東埔泡溫泉，穿上浴衣觀星。記者江良誠／攝影
南投星空季啟動，將帶領遊客到東埔泡溫泉，穿上浴衣觀星。記者江良誠／攝影
南投縣山多光害少，只要天氣晴朗，入夜後都可欣賞美麗星空。圖／南投縣政府提供
南投縣山多光害少，只要天氣晴朗，入夜後都可欣賞美麗星空。圖／南投縣政府提供

南投 溫泉 流星雨

延伸閱讀

南投衛檢加水站水質結果出爐 籲盛裝水不可生飲使用

蔡培慧團隊遞交檢舉函 要求南投縣府調查許淑華論文

台新贊助小將 奪總統教育獎

南投榮民即日起不必2地奔波 領證、加保1站搞定

相關新聞

18人堅守軍演最前線 鄭明典曝彭佳嶼氣象站為何重要

彭佳嶼氣象站位於基隆東北方約60公里處，為我國氣象局所轄最北端的觀測站。最近因中共解放軍在我國周邊海域軍演，其中一處警戒...

下班要注意! 中南部8縣市大雨特報

中央氣象局於今日19時15分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部山區及南投、嘉義以南地區有...

南部阿嬤載癌夫車禍腳癱 這種新科技讓她重新站起

「阮尪得癌症，我又出車禍，以後會不會永遠站不起來？如果這樣，往後該怎麼辦？」

網購防災用品搜尋翻倍！「避難包」準備、檢查須知必看

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸解放軍在台灣周圍展開實彈演習，升級國內緊張氣氛，查詢避難...

965車資打33折 台北客運攜九份商家推優惠

新北市政府自8月1日起連續2個月推出「有緣新北-公車5元走透透」活動，往來板橋、瑞芳、九份、金瓜石等景點的台北客運965...

南投浪漫星空季 東埔溫泉穿浴衣賞英仙座流星雨

英仙座流星雨報到，「南投星空季」也跟著啟動，除了合歡山暗空公園外，南投縣政府和觀光業也打造更多觀星景點，溪頭、杉林溪、日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。