南投浪漫星空季 東埔溫泉穿浴衣賞英仙座流星雨

英仙座流星雨報到，「南投星空季」也跟著啟動，除了合歡山暗空公園外，南投縣政府和觀光業也打造更多觀星景點，溪頭、杉林溪、日月潭、東埔及南投市猴探井都吸引許多民眾追星，而配合英仙座流星雨，將在東埔打造溫泉觀星晚會，讓遊客穿著浴衣，漫步溫泉廣場，在夏日祭典氛圍中，感受不同的觀星體驗。

南投縣觀光處長陳志賢說，7月中至8月中下旬，是英仙座流星雨的極大期，在觀測條件良好的地方，用肉眼便可以輕鬆觀賞到流星。星空和溫泉是南投縣兩大自然資源，今年的星空季，就由東埔溫泉出發，8月13日舉辦溫泉觀星晚會，更開放浴衣換裝體驗，讓遊客穿著唯美浴衣，漫步在夏夜賞星。

天文協會也會導覽觀星，免費提供在東埔溫泉住宿的旅客預約。同時，晚會更有精采的原民舞蹈與原味搖滾樂團演出，傳統與流行音樂激盪出的藝術能量。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣打造友善環境的觀星環境，不僅獲得台灣唯一的「合歡山國際暗空公園」認證，也積極推動南投觀星旅遊活動，培養觀星導覽人才、天文硬體建整、與民間單位合作光害防制等，讓今年南投星空季活動入選「台灣觀光雙年曆」活動，觀星場域也陸續增加，溪頭、杉林溪、日月潭、東埔及猴探井等地。