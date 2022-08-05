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350元深坑一日遊來了 限量270名額今開放報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市經發局商業發展科為推廣深坑旅遊，規劃深坑一日小旅行，從早到晚包吃包玩包交通一人僅350元且附百元抵用券，即日起開放報名9月周末出發。圖為深坑老街。圖／新北市經發局提供
新北市經發局商業發展科為推廣深坑旅遊，規劃深坑一日小旅行，從早到晚包吃包玩包交通一人僅350元且附百元抵用券，即日起開放報名9月周末出發。圖為深坑老街。圖／新北市經發局提供

新北市經發局為推廣深坑旅遊，規劃深坑一日小旅行，從早到晚包吃包玩包交通一人僅350元且附百元抵用券，即日起開放報名9月周末出發，家長表示，超便宜的行程要帶孩子一起去走走。

至今已舉辦8年的多福宴已成為深坑區盛事，每年吸引眾多外地遊客共襄盛舉。今年結合在地創生、文化、觀光等，推出一系列特色小旅行及職人手作DIY課程，即日起至8月25日開放報名，名額有限額滿為止。

經發局長何怡明表示，新北市府為加強推廣新北市產業政策五大面向中的庶民經濟，力爭街區營造補助計畫，獲中央補助款700萬元，改善府中以及深坑商圈的軟、硬體設施，規劃整體商圈街區發展藍圖。

針對深坑商圈街區營造計畫，將融合深坑在地歷史文化與資源，新北市深坑商圈觀光發展協會協助業者，開發多種特色小旅行及職人手作DIY體驗課程，邀請民眾前往深坑體驗活動並享用在地美食。

今年來深坑吃豆腐外，也規劃3大主題特色小旅行。有串聯特色美食、歷史人文、環境生態，推出適合親子同遊的親子放電趴、帶朋友愛上深坑的閨蜜情侶chill一夏及適合銀髮族走進大自然的慢步調森呼吸。不僅可以聽導覽老師說深坑老街故事，漫步於老街，還能品嘗琳瑯滿目的豆腐宴、深坑特色美食，以及體驗結合在地特色的DIY活動。

另外也規畫單場次手作DIY，項目包含手作嫩豆腐、麻糬、茶葉手工皂、草仔粿。輕旅行遊程報名費用只要350元，職人手作DIY只要150元，都加碼贈送$100元深坑商圈抵用券，名額有限額滿為止。

報名網址：http://2022skdofu.com.tw/index.html

經發局也規畫單場次手作DIY，項目包含手作嫩豆腐、麻糬、茶葉手工皂、草仔粿，手作DIY只要150元，加碼贈送100元深坑商圈抵用券。
經發局也規畫單場次手作DIY，項目包含手作嫩豆腐、麻糬、茶葉手工皂、草仔粿，手作DIY只要150元，加碼贈送100元深坑商圈抵用券。

深坑 DIY

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