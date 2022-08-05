千里醫線牽 健保署攜手林口長庚守護桃園原鄉醫療20年

健保署今天與林口長庚醫院舉辦全國山地離島偏鄉醫療觀摩會，和長庚承作桃園市復興區醫療20周年慶祝大會。衛褔部長薛瑞元、健保署長李伯璋感謝長庚與多家醫院20年不辭辛苦，挺進山地離島地區提供醫療服務，COVID-19疫情發生以來，更突顯發展遠距醫療的重要。

李伯璋表示，許多離島偏鄉醫療提升計畫（IDS）執行團隊，已投入提供遠距醫療服務的行列，利用醫療科技，突破距離的限制，實現在地就醫、在地治療，病人不移動的醫療服務。他期許未來更多山地離島地區民眾可享受遠距醫療服務的便利，健保署也將持續投入偏鄉醫療照護資源，並結合資通訊的發展，提供偏鄉民眾更高品質的醫療服務。

長庚決策委員會主委程文俊指出，都市裡隨處可見診所和藥局，看病拿藥非常容易，但偏鄉居民要就醫或檢查卻是路途遙遠，極為不便。因此林口長庚醫院承諾「長繫復興，庚續四季」，未來將持續推廣復興區IDS計畫山地醫療服務服務範圍，讓更多民眾受惠，也期望打破地域限制及縣市區隔，結合其他縣市地區之醫療資源，締造偏鄉區域聯防遠距醫療網絡，落實關懷偏鄉行動，讓偏鄉居民就醫再也沒有距離問題。

林口長庚醫院2002年加入復興區IDS計畫，20年來持續提供復興居民就醫可近、需要及連續24小時醫療服務與緊急後送就醫，並陸續增加次專科服務、整合在地醫療資源推動預防保健並深入部落，每年服務量超過1萬人次。

2019年起，在行政院「守護偏鄉醫療，運用智慧雲端科技，創新健保服務」指導方針下，林口長庚醫院與健保署合作創新山地醫療服務模式，於復興區的「華陵整合醫療站」，提供各專科遠距醫療駐點服務，利用設置於華陵醫療站的醫療五官鏡、超音波檢查裝置及手提式遠距醫療箱等遠距醫療設施；各專科醫師在醫院內可以清晰觀察到華陵醫療站病患的病灶，並即時提供用藥或重症轉診醫囑，讓病患不用下山也能接受專科的醫療服務。

目前在每日上下午時段已提供眼、耳鼻喉、皮膚等專科會診，未來會診科別將擴展至心臟內科、腸胃科、神經內科、胸腔科等科別，持續用愛守護復興區居民的健康。