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嘉縣口腔保健醫療專車今重啟 讓偏鄉護眼顧齒一次到位

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，於醫療專車治療長輩口腔保健，在地孩童也能從小護牙。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴，於醫療專車治療長輩口腔保健，在地孩童也能從小護牙。圖／嘉義縣政府提供

因疫情暫停3個月的嘉義縣口腔保健醫療專車，今天5日起由牙醫師公會理事長張世諴和嘉義大學眼科院長賴麗如，共同重啟阿里山鄉來吉、豐山2周1次的偏鄉醫療服務，這回更加入8周1次的眼科檢查，讓偏鄉民眾護眼顧齒一次到位。80歲方姓婦人說，醫療專車來到自家門前，不是方便而已，是非常的方便。

嘉義縣偏鄉原民部落就醫不便，為守護長輩口腔健康，縣政府2年來推動口腔保健醫療專車深入偏遠山區和原民部落，醫療團隊已經免費為394名鄒族長輩裝置假牙；據統計，108年4月1日起全縣接受長輩假牙補助申請，截至今年7月止，已有1萬6473人提出申請，完成裝置有1萬5292人，總補助金額約4.64億元。

嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴表示，醫療專車就是一間移動式、設備齊全的牙醫診所，老人家不再飽受舟車勞頓之苦，小孩也能從小護牙，就地看診，大幅提高診療效率與舒適性。

縣長翁章梁說，嘉義縣老年人口本島之冠，有感很多長輩牙齒缺損，因假牙費用昂貴，情願忍著缺牙也不裝，久之造成營養不足、言語表達不清，影響人際互動關係，上任首日簽署的第一份公文，就是補助65歲以上長者及55歲以上原住民免費裝置半口或全口活動假牙，實現照顧長輩的承諾。

理事長張世諴指出，口腔疾病與保健習慣有著密切關係，養成自我口腔照護觀念與技巧，大部分的口腔疾病是可以預防的。院長賴麗如說，每年定期檢查很重要，尤其糖尿病、高血壓等特殊族群更不能輕忽，例如600度以上高度近視及患有糖尿病患者，每半年應檢查一次，遠離眼睛病變及併發症的發生。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣幅員廣大，為便利偏鄉民眾就醫，衛生局整合醫師資源聯合提供定期定點義診，將醫療送至山區。預防疾病最好的方法就是落實良好習慣，如早上、睡前及餐後正確刷牙，清除牙齒表面72％的面積及搭配牙線或牙間刷清除剩餘28％面積。充足的睡眠及適當的休息可以減少眼睛疲勞，定期檢查，早期發現，早期治療。

在嘉義縣衛生局長趙紋華帶領下，今年更加入8周1次的眼科檢查，讓偏鄉民眾護眼顧齒一次到位。圖／嘉義縣政府提供
在嘉義縣衛生局長趙紋華帶領下，今年更加入8周1次的眼科檢查，讓偏鄉民眾護眼顧齒一次到位。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華（右4）今日與牙醫師公會理事長張世緘（右5）等人，共同重啟阿里山鄉來吉、豐山2周1次的偏鄉醫療服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華（右4）今日與牙醫師公會理事長張世緘（右5）等人，共同重啟阿里山鄉來吉、豐山2周1次的偏鄉醫療服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華今日頒發感謝狀，謝謝鄒族部落來吉天主堂會長梁雅芬長期無償提供場地和水電供專車使用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長趙紋華今日頒發感謝狀，謝謝鄒族部落來吉天主堂會長梁雅芬長期無償提供場地和水電供專車使用。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 偏鄉 衛生局

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