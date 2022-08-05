嘉縣口腔保健醫療專車今重啟 讓偏鄉護眼顧齒一次到位

因疫情暫停3個月的嘉義縣口腔保健醫療專車，今天5日起由牙醫師公會理事長張世諴和嘉義大學眼科院長賴麗如，共同重啟阿里山鄉來吉、豐山2周1次的偏鄉醫療服務，這回更加入8周1次的眼科檢查，讓偏鄉民眾護眼顧齒一次到位。80歲方姓婦人說，醫療專車來到自家門前，不是方便而已，是非常的方便。

嘉義縣偏鄉原民部落就醫不便，為守護長輩口腔健康，縣政府2年來推動口腔保健醫療專車深入偏遠山區和原民部落，醫療團隊已經免費為394名鄒族長輩裝置假牙；據統計，108年4月1日起全縣接受長輩假牙補助申請，截至今年7月止，已有1萬6473人提出申請，完成裝置有1萬5292人，總補助金額約4.64億元。

嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴表示，醫療專車就是一間移動式、設備齊全的牙醫診所，老人家不再飽受舟車勞頓之苦，小孩也能從小護牙，就地看診，大幅提高診療效率與舒適性。

縣長翁章梁說，嘉義縣老年人口本島之冠，有感很多長輩牙齒缺損，因假牙費用昂貴，情願忍著缺牙也不裝，久之造成營養不足、言語表達不清，影響人際互動關係，上任首日簽署的第一份公文，就是補助65歲以上長者及55歲以上原住民免費裝置半口或全口活動假牙，實現照顧長輩的承諾。

理事長張世諴指出，口腔疾病與保健習慣有著密切關係，養成自我口腔照護觀念與技巧，大部分的口腔疾病是可以預防的。院長賴麗如說，每年定期檢查很重要，尤其糖尿病、高血壓等特殊族群更不能輕忽，例如600度以上高度近視及患有糖尿病患者，每半年應檢查一次，遠離眼睛病變及併發症的發生。