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爸爸肩膀拉傷別忍痛 徒手物理+三式運動歡度父親節

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第二式【站姿爬牆】運動，站姿，患側手抬起，以手指爬牆壁，注意不要聳肩，以達到增加抬手角度效果。到最大角度停五秒，五秒為一下，一天十下。照片／業者提供
第二式【站姿爬牆】運動，站姿，患側手抬起，以手指爬牆壁，注意不要聳肩，以達到增加抬手角度效果。到最大角度停五秒，五秒為一下，一天十下。照片／業者提供

一位年約58歲的父親肩頸痠痛已久，原來是打高爾夫球時的拉傷所致，原本以為休息就會恢復，但近來卻越來越痛，趕緊前往「樂活健康診所」就醫，並接受徒手物理治療。專業物理治療師李宏偉並指導他三式可以在家積極做的復健運動，讓患者很快好轉，如釋重負，終於可輕鬆歡度即將來臨的父親節。

活力得醫療照護體系「樂活健康診所」物理治療師李宏偉指出，拉傷造成肌肉些微撕裂，可能會影響手的活動，也有很多人因疼痛不敢舉起、不敢活動，以為休息就會恢復。其實自行忍痛或忽視不理會，可能造成肌肉、關節囊的沾黏。

李宏偉物理治療師提醒，長此以往，身體會漸漸習慣這樣的錯誤模式調整其他肌肉配合，身體的排列開始失衡影響了肩緊、頭頸痛、甚至膏肓痛，久了可能還會有麻、無力的問題出現。以生物理學的角度而言，肩關節沒有出現抬手時應該的旋轉(torsion)及滑動(glide)，後續的活動容易導致骨刺增生及軟骨磨損，不可不慎。

這位患者幸好沒有繼續忍痛，在就醫後，先接受李宏偉物理治療師的徒手物理治療，同時，李宏偉物理治療師並指導他三式可以在家積極做的復健運動，雙管齊下，終於獲得改善。

這三式運動分別是，第一式【側躺肩關節牽拉】運動，側躺，患側在下，手往內旋轉。因受傷保護性機制導致後側組織緊繃，藉此運動增加活動。到最大角度後停五秒，五秒為一下，一天五下。

第二式【站姿爬牆】運動，站姿，患側手抬起，以手指爬牆壁，注意不要聳肩，以達到增加抬手角度效果。到最大角度停五秒，五秒為一下，一天十下。

第三式【鐘擺】運動，患側的手拿啞鈴或600cc寶特瓶裝滿水，手自然垂下，不出力，藉由身體晃動帶動肩關節擺動牽拉。以達到增加關節內活動空間的效果，並讓關節習慣旋轉及滑動。一次擺動30秒，一天約十分鐘。

第一式【側躺肩關節牽拉】運動，側躺，患側在下，手往內旋轉。因受傷保護性機制導致後側組織緊繃，藉此運動增加活動。到最大角度後停五秒，五秒為一下，一天五下。照片／業者提供
第一式【側躺肩關節牽拉】運動，側躺，患側在下，手往內旋轉。因受傷保護性機制導致後側組織緊繃，藉此運動增加活動。到最大角度後停五秒，五秒為一下，一天五下。照片／業者提供
第三式【鐘擺】運動，患側的手拿啞鈴或600cc寶特瓶裝滿水，手自然垂下，不出力，藉由身體晃動帶動肩關節擺動牽拉。以達到增加關節內活動空間的效果，並讓關節習慣旋轉及滑動。一次擺動30秒，一天約十分鐘。照片／業者提供
第三式【鐘擺】運動，患側的手拿啞鈴或600cc寶特瓶裝滿水，手自然垂下，不出力，藉由身體晃動帶動肩關節擺動牽拉。以達到增加關節內活動空間的效果，並讓關節習慣旋轉及滑動。一次擺動30秒，一天約十分鐘。照片／業者提供

治療師 復健

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