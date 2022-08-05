爸爸肩膀拉傷別忍痛 徒手物理+三式運動歡度父親節

一位年約58歲的父親肩頸痠痛已久，原來是打高爾夫球時的拉傷所致，原本以為休息就會恢復，但近來卻越來越痛，趕緊前往「樂活健康診所」就醫，並接受徒手物理治療。專業物理治療師李宏偉並指導他三式可以在家積極做的復健運動，讓患者很快好轉，如釋重負，終於可輕鬆歡度即將來臨的父親節。

活力得醫療照護體系「樂活健康診所」物理治療師李宏偉指出，拉傷造成肌肉些微撕裂，可能會影響手的活動，也有很多人因疼痛不敢舉起、不敢活動，以為休息就會恢復。其實自行忍痛或忽視不理會，可能造成肌肉、關節囊的沾黏。

李宏偉物理治療師提醒，長此以往，身體會漸漸習慣這樣的錯誤模式調整其他肌肉配合，身體的排列開始失衡影響了肩緊、頭頸痛、甚至膏肓痛，久了可能還會有麻、無力的問題出現。以生物理學的角度而言，肩關節沒有出現抬手時應該的旋轉(torsion)及滑動(glide)，後續的活動容易導致骨刺增生及軟骨磨損，不可不慎。

這位患者幸好沒有繼續忍痛，在就醫後，先接受李宏偉物理治療師的徒手物理治療，同時，李宏偉物理治療師並指導他三式可以在家積極做的復健運動，雙管齊下，終於獲得改善。

這三式運動分別是，第一式【側躺肩關節牽拉】運動，側躺，患側在下，手往內旋轉。因受傷保護性機制導致後側組織緊繃，藉此運動增加活動。到最大角度後停五秒，五秒為一下，一天五下。

第二式【站姿爬牆】運動，站姿，患側手抬起，以手指爬牆壁，注意不要聳肩，以達到增加抬手角度效果。到最大角度停五秒，五秒為一下，一天十下。