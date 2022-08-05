台灣最完整園林建築「林本源園邸」：從江南到台灣，一探優雅的園林工藝文化

疫情期間，作家、紀錄片製作人趙麗娜花費兩年深入台灣山海與城市，以紀錄片與田野調查形式，聚焦台灣當代日常中逐漸被遺忘的珍貴社會題材，從藝文、建築、飲食到工藝橫跨100位百工各業重要人士、100個島嶼生活場域，完成《我在臺灣遇見你》一系列影音計畫，並由城市影像cityimages發行，體現在地文化與歷史底蘊。

人稱板橋林家花園的「林本源園邸」，是目前台灣僅存最完整的園林建築，晚清至今歷經多次修繕整飭，將蘇州江南的園林文化完好保留下來。《我在臺灣遇見你》特別邀請擁有台北大學民俗藝術與文化資產研究所教授、中華民俗藝術基金會董事與古建築專家身份的李乾朗，以及三次元建築設計公司董事長盧文銘，透過兩位深入研究園林設計、文化、建築工法的背景，針對林家花園的園林工藝美學進行深入淺出的精彩剖析與觀察。

板橋「林本源園邸」是目前台灣僅存最完整的園林建築，將蘇州江南的園林文化完好保留下來。 圖／兩岸書院提供

林家於1850年代舉族搬遷至板橋，為避開漳泉械鬥，於弼益館旁興建三落大厝，大厝建材使用中國與台灣的珍貴高級木材，裝潢富麗堂皇，堪稱是那個時代之下的台灣最佳建築。大厝完工後開始興築江南庭園，並聘請文人呂西村、謝琯樵等名士擔任家庭教師，為北台灣帶起濃厚文學氣息。然而林本源園邸的興建時間並無精確時間，但是一般來說，林本源園邸是隨著林家主厝興建而陸續完工。

「當時很多研究現代建築的人，不見得會注意不見得會注意古代的廟，但是會注意到古代園林，人生如何可以修身養性。」古建築專家李乾朗指出，蘇州園林比寺廟更吸引人，正是因為它已經超乎宗教範疇，更靠近人生修養的議題，所以園林反而引起更多人的興趣。江南園林是中華文化中，古典文化的代表，不僅工藝美學水準高，也幻化出古代文人內心的世界。

古典園林藝術始於春秋戰國，晚清時期，私家園林各地都有，但是蘇州最著名、數量最多，1997年蘇州園林已被聯合國教科文組織列為「世界文化遺產名錄」。當時的江南園林凝聚眾多知識份子與匠人，集哲學、文學與繪畫等藝文氣息於一地，一磚一瓦的建築設計皆蘊含幾十世紀的文化傳承，成為庭園典範的發源地。

蘇州江南園林最出名的有三：網師園、拙政園、留園，李乾朗說：「留園是當時知名實業家盛宣懷曾經買過的庭園，他與台灣板橋林家有遠房姻親關係；板橋林家花園的園林規劃是否受到江南庭園的影響？也是當年許多熱衷研究之人的課題之一。」

台南「吳園」保留了江南園林特色。 圖／兩岸書院提供

三次元建築設計公司董事長盧文銘說道：「閩南跟江南庭園的佈局大同小異，差別在於規模大小與材料，由於建築本身需要就地取材，因此江南的灰瓦白牆，來到閩南變成紅牆紅瓦、以池子為中心的四面建築體。」他進一步補充，林家花園裡有一處船屋為角度45度安排，與一般主建物呈現垂直或水平的經緯線擺法不同，讓園子顯得格外活潑，也具有趣味性。

按照園林的地域劃分，可區分為江南園林、嶺南園林、皇家園林，其中江南園林的構造更符合古代文人嚮往高妙自適的山林之隱，索性將大自然景緻全部搬進宅院，提升居家生活的賞趣功能，透過匠心設計於方寸之間疊山理水、移步換景。

台北「林安泰古厝」。 圖／兩岸書院提供

「江南庭院在於理水，在一片怪石嶙峋之中設計一片水池，並做泊岸設計。」李乾朗分享，站在林家花園水池旁，彷彿站在岸邊碼頭；至於入園後無法忽視的奇石假山，更需要深厚工藝才能完成，「蘇州文人塑造庭園，會植花木、造水池都可以找一般匠人；但是要用石頭打造一座山則需要聘請『疊山家』，這些人對於石頭的肌理紋路瞭若指掌，要有國畫底子的畫家才有辦法。」

針對園林景緻，盧文銘則說：「從窗框不同角度看進去，可以看見廊道中的不同景色，他們利用《易經》的虛實概念，亦即牆壁是實，牆壁開一個洞就是虛；運用假山造型，享受虛實空間的交替。」李乾朗也分享，清代時期的台灣與江南因為貿易而關係密切，因此1949年以後，台灣庭園開始受到江南庭園影響，人的移動帶動文化交流。

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