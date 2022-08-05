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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

烏龍茶遇見紫砂壺陶 促成台灣人茶文化的共同記憶

撰文／ 吳曉涵

由城市影像製作的「我在台灣遇見你」企劃，以城市記憶的拍攝面向記錄了台灣百行各業的傳奇故事，更以兩岸城市交流及田野調查獲得的珍貴資料發展出獨特紀錄片視角。其中「一壺好茶—烏龍茶與紫砂壺陶的對話」將台灣的茶飲文化透過極具代表性的茶具與茶葉簡單明嘹地呈現，更拜訪了台北櫳翠坊食茶空間的蔡奕哲老師，以他多年的品茶、收藏茶具的經驗，讓大眾能更了解烏龍茶與紫砂壺陶間的緊密關聯。

台北櫳翠坊食茶空間的蔡奕哲老師，有收藏紫砂壺有數十年資歷。 圖／兩岸書院提供
台北櫳翠坊食茶空間的蔡奕哲老師，有收藏紫砂壺有數十年資歷。 圖／兩岸書院提供

收藏紫砂壺已經有數十年的資歷，蔡奕哲老師對於茶文化有著無比的熱忱，更曾走訪江蘇宜興尋找最好的茶壺。「我愛紫砂壺有非常久的時間了，它絕對不同於其他的茶壺，不只是名聲如雷貫耳而已，而是泡出來的茶真的好喝。」蔡奕哲老師表示。講究自然的他，在宜興看到的不只是陶瓷，更感受到這個歷史悠久的知名茶產地所展現出的、茶湯最原始的樣貌，這也是他在櫳翠坊提倡的觀念—用自然的元素象徵「茶來自於天地」，再用自然的方式恢復他們的生命力，讓人與茶接觸後，猶如回到大自然。

蔡奕哲醉心茶文化，曾走訪宜興尋找最好的茶壺。 圖／兩岸書院提供
蔡奕哲醉心茶文化，曾走訪宜興尋找最好的茶壺。 圖／兩岸書院提供

蔡奕哲老師認為，烏龍茶之所以成為一種工藝發展到極致的茶品，靠的就是紫砂壺。而台灣人對於紫砂壺的珍視之心，也反映在我們經常看到聯繫著茶壺蓋與茶壺的那條繩線上。台灣早期有的人愛紫砂壺愛到怕壺蓋在倒茶的時候不慎掉了會碎裂，乾脆就不用壺蓋，後來發展出用漂亮的紅繩綁住壺身的這個習慣，這也成為許多台灣人對茶文化的珍貴共同記憶。

蔡奕哲老師分享對茶與壺的研究。 圖／兩岸書院提供
蔡奕哲老師分享對茶與壺的研究。 圖／兩岸書院提供

(2078) 城市影像CITY IMAGES - YouTube

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