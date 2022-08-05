國內再增3例日本腦炎 高雄40多歲女發燒意識不清住院中

疾管署今公布國內再新增3例日本腦炎確定病例，分別位於高雄市、彰化縣及雲林縣各一例。其中高雄市40多歲女性，為高雄市首例，7月19日因反覆發燒、意識不清等症狀，經就醫通報後確診，目前住院治療中。

疾管署表示，該名個案住家周圍有多處豬舍及水稻田等高風險場所，為降低疫情風險，衛生單位已針對個案住家及周圍高風險場所進行誘蚊燈懸掛等防治措施，同時加強對當地民眾之衛教宣導。

今年目前已有13例確定病例，相較2018年至2021年，全國同期確定病例分別為34、20、21、21例，以40歲以上成人較多，不過各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

日本腦炎流行期間為每年5至10月，日本腦炎主要經由病媒蚊傳播，防疫醫師顏嘉嫺表示，要預防日本腦炎方法，包括適齡幼兒及居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險場域之成人依建議時程接種日本腦炎疫苗，日常生活中，生活中儘量避免於黃昏、黎明病媒蚊活動高峰時段，在上述高風險環境附近活動。

若無法避免，顏嘉嫺建議，應穿著輕便的淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府主管機關核可防蚊藥劑等落實各項防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，降低被感染風險。

疾病管制署今於官方臉書粉絲專頁「疾病管制署 - 1922防疫達人」舉辦「日本腦炎STOP NOW」直播活動，邀請「外景遊戲王」王仁甫，攜手疾管署防疫醫師顏嘉嫺，分享日本腦炎的相關資訊與預防方法。

王仁甫說，因為平時熱愛與家人從事戶外活動，加上家中小孩容易因為蚊蟲叮咬而起水泡，此外工作出外景節目時容易到蚊蟲較多的環境，所以他對於防蚊特別謹慎，之前他會隨身攜帶樟腦油或是香茅油抗蚊。顏嘉嫺提醒，防蚊用品建議挑選政府主管機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，才能真正有效防蚊，預防病媒蚊叮咬。

直播活動也提供「富士拍立得」、「500元電子即享券」抽獎活動，民眾只要在活動期間於直播貼文寫下指定留言即可參加抽獎，相關活動辦法可至臉書「疾病管制署- 1922防疫達人」官方臉書粉絲專頁瀏覽（ https://www.facebook.com/TWCDC/ ）。