【重磅快評】台鐵罷工箭在弦上苦了行旅

照目前的態勢，中秋、國慶、九合一選舉幾個日曆上的紅日子恐怕都要收黑，台鐵工會決定不加班，預期那幾天「一列車都發不出來」。台鐵運能每天約三十五萬人次，幾天不發車，受困的旅客可能超過一百五十萬人次，但這個困局台鐵局、交通部並未積極化解，似乎不在乎罷工發生，甚至以後日子可能逢紅即休，至於旅客權益？管他。

台鐵的勞資糾紛，勞方指工會，資方是台鐵局，幕後最大影武者是交通部、行政院；從台鐵轉型條例強衝三讀，以迄三讀後至今的子法協商，勞資間已全無互信，資方為了貫徹上級交付既定轉型期程，對工會的建議及意見，消極的應付態度工會直斥「擺爛」、「敷衍」，認為這個局面根本無法再談下去，於是直接進入罷工程序，向地方政府提出法定的「調解申請」。

接下去的進度預期將飛快，調解破裂後，工會辦理所有會員投票，若贊成罷工過半，罷工將如期實施。說來諷刺，擺爛、敷衍工會的資方，在工會正式啟動罷工程序隔天，立刻宣稱台鐵月薪領不到三萬的勞工統統加到三萬；資方之前對工會調薪建議一直無回應，此時「老子有錢」，遲了。

其實資方代表台鐵局只是虛有其表，任何意見都要報交通部核定才算數，就連眼前低階勞工加薪補到三萬，也得交通部點頭；糟糕的是，交通部本該是調和勞資分歧的中間人，沒料到毫不掩飾支持資方台鐵局，讓工會在保護台鐵資產、勞工權益、，爭取合理勞動條件…完全使不上力。

照說，行政院轄下有勞動部，有其客觀地位、高度協助交通部，對台鐵轉型做得合理、周到些，但勞動部長許明春是蔡英文親戚，自然更是傾向貫徹蔡英文意志，想要調和台鐵轉型的勞資紛爭，一方面外行、沒那能力，再者權衡輕重，自以小英意志優先。

政客要貫徹自己意志，可以理解，但不能傷及無辜；台鐵轉型攸關勞工權益至鉅，不能傷害勞工權益，尤其已虧待他們幾十年了；尤其，更不能傷害無辜的行旅乘車權益；每天三十五萬人次乘客，政府怎麼能撒手不管，要他們自己想辦法去「類」？既卸責，又不道德。