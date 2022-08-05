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新北消保官抽查23件太陽眼鏡 超過半數不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官周繼雄表示，此次抽查太陽眼鏡共14件不合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官周繼雄表示，此次抽查太陽眼鏡共14件不合格。記者江婉儀／攝影

夏季豔陽高照，不少民眾會購買太陽眼鏡阻擋紫外線。新北市消保官周繼雄表示，此次從實體店面、電商平台共購買23件市售太陽眼鏡，委託專業檢驗機構檢驗，結果超過半數、共14件不合格，已要求相關業者說明，要求經銷商將不合格商品先行下架。

周繼雄說明，10件太陽眼鏡購自新北市實體商店，另於電商平台購買13件。在品質檢測方面，有2件穿透平面角度不合格，有6件未標示檢驗標識，因涉及逃避檢驗，連同品質不符合部分已移由經濟部標準檢驗局查處。

至於一般商品標示，則有14件不合格，主要缺失包括製造商或進口商資訊、主要成分、淨重、容量、數量或度量以及製造日期等項目未標示或標示不完整，已移由業者所在地之主管機關做後續處理。

周繼雄指出，太陽眼鏡可分為一般濾鏡及偏光濾鏡兩種，偏光濾鏡有消除刺眼的反射眩光以及讓物體的色彩看起來更飽和等優點，標榜有偏光功能的太陽眼鏡能讓眼睛更舒適，但本次檢驗有2件標榜偏光功能的太陽眼鏡不合格，至於抗紫外線UV功能則23件全數合格。

經濟部標準檢驗局副組長鄭慶弘表示，太陽眼鏡是中央公告的醫師檢驗商品，進口或是出廠皆要符合CNS 15067檢驗標準跟貼有標示才能在市面銷售，此次抽查檢驗2項會進行調查，沒有貼商品檢驗標示，要求下架回收改善，只有品質不合格會要求下架回收，如果沒有依程序檢驗，依照商品檢驗法可罰25萬至200萬。

康寧大學護理健康學院視光科講師王詩嵐提醒，紫外線會造成眼睛疾病風險，如白內障、黃斑部病變等，選購要注意四件事情，包含標示完整、檢驗合格的抗UV產品；材質要挑選光學素質鏡片、不能選塑膠壓克力材質；顏色不是越深越好，建議選灰色、茶色或琥珀色，不要選藍色或紅色，會造成視覺干擾；最後是鏡框的舒適度，鏡片要包覆性大一點，才會對紫外線有更高的防護力。

新北市消保官周繼雄（左二）表示，此次抽查太陽眼鏡共14件不合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官周繼雄（左二）表示，此次抽查太陽眼鏡共14件不合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官抽查23件市售太陽眼鏡，僅9件合格。僅記者江婉儀／攝影
新北市消保官抽查23件市售太陽眼鏡，僅9件合格。僅記者江婉儀／攝影

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