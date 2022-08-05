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醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。圖／郭綜合醫院提供
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。圖／郭綜合醫院提供

台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰指出，鎂對人體的健康和營養有關，應該重視。含鎂多的食物有黑巧克力、堅果、香蕉、酪梨、馬鈴薯、豆類、豆莢類、種子類、全穀類、魚類、牛奶和含鎂的硬水等。

李耀泰指出，鎂是人體所需的重要礦物質，與新陳代謝息息相關，是為超過600種酵素的輔因子，功能包括能量產生、肌肉神經的傳導、調整血壓、調控血糖、蛋白和核酸合成等。低鎂血症會造成血脂異常、增加三酸甘油脂、降低高密度脂蛋白，以致血管硬化。

早期症狀有乏力、食慾不振、疲倦、噁心和嘔吐，重者則有肌肉痙孿、麻痺、刺痛、人格改變、阿茲海默症、偏頭痛、冠狀動脈痙孿、心律異常和癲癇等，甚至因無機鹽平衡系統的被破壞，導致低血鈣和低血鉀。

李耀泰說，人體如鎂量不足會增加前驅發炎的細胞素，如腫瘤壞死因子、介白質-1、介白質-6、IAM-1、C反應蛋白等，這些發炎物質會引起許多慢性疾病，包括心血管疾病、高血壓、糖尿病和神經性疾病等，鎂的補充若足夠，這些發炎物質便會消失。

李耀泰指出，鎂也有助益於控制高血壓患者的血壓，鎂也可以減少納的再吸收，降低心臟輸出，也能減少血管鈣化和硬化，降低血管末梢阻力，此二者可促使血壓下降。如在輕度和無併發症的高血壓患者，鎂的治療能恢復正常血壓。

他提醒低血鎂症的原因有食物和水中的含鎂量不足；胃腸疾病致鎂吸收不良；食用過多精緻食物（如醃、發酵等製作過程）和西式快餐，含鎂量常不足；高溫烹調食物會導致鎂的流失；藥物引起，如制酸劑、化療藥物、利尿劑、抗生素、免疫抑制劑、雙磷酸鹽、避孕藥等；基因疾病，如原發性小腸低鎂血症併次發性低鈣血症。

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