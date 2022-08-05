不是新冠！疲倦易喘「人變腫」 小心甲狀腺機能減退

新冠肺炎流行期間，民眾容易喘、疲倦、體力變差等，常誤以為是新冠肺炎，但可能是其他慢性病作祟。一名60多歲女性，本身有高血脂，長期使用藥物治控制，近月持續疲倦、且體力變差，走路變快就容易喘，且高血脂控制較不好，經過檢查發現是甲狀腺機能減退及輕度貧血。

收治個案的書田診所家醫科主任醫師何一成表示，甲狀腺機能減退導致新陳代謝降低，會常感到疲倦、身形變腫、心跳變慢、體溫變低、反應遲鈍，也可能使胃蠕動減緩，造成便秘，或者頭髮變少、皮膚乾燥、血脂數值上升或是貧血。

何一成說，甲狀腺素會影響造血機能，當甲狀腺素機能減退時，甲狀腺素分泌減少，可能形成貧血，血液攜帶氧氣的能力降低，身體組織獲得的氧氣減少，加重疲倦感及運動時易喘的症狀。

後天引起甲狀腺機能減退的原因很多，高危險族群要多注意，如曾接受甲狀腺手術或接受放射碘治療者、自體免疫甲狀腺疾病者、60歲以上的年長者、女性（特別是在懷孕期或是產後）、有甲狀腺相關疾病家族史者。

何一成說，甲狀腺機能減退除了先判斷發生的可能原因，針對原因治療外，一般就是口服藥物直接補充甲狀腺素，調節相關的新陳代謝功能。上述案例在補充甲狀腺素後，疲倦易喘等症狀逐漸改善，併發的貧血問題，在甲狀腺檢驗數值正常後，也逐漸恢復正常。

何一成表示，疫情期間，許多民眾出現會喘、體力變差、呼吸道不適等症狀，都會以為是確診或是疫苗引起，其實可能與原本就有的慢性病有關，須透過快篩及醫師診斷鑑別。

他說，甲狀腺機能減退者平日應注意飲食均衡，規律作息，適當運動，並遵照醫囑治療，由於甲狀腺的分泌是會變動的，因此即使數值正常，也應定期回診追蹤，以免甲狀腺功能出現變化影響代謝而不知。