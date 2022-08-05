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肩膀拉傷老爸怕痛不敢舉臂 醫師指不動情況更慘
高雄58歲男子打高爾夫球時肩膀拉傷，近卻越來越痛，就醫後經由物理治療及復健運動，症狀才緩解，醫生表示，肌肉拉傷不能因為怕痛而不動，否則情況更糟，這名男子傷勢復原，終於可以開心過父親節。
樂活健康診所物理治療師李宏偉說，很多人拉傷後因疼痛不敢多動，以為休息就能恢復，其實忍痛或不理會，反而可能造成肌肉、關節囊沾黏，造成更嚴重的後果。
他表示，長期不敢讓患部活動，身體會習慣這樣的錯誤模式，自行調整其他肌肉配合，結果造成身體排列，變成肩頸、頭頸痛，甚至膏肓痛，久了肢體還可能發麻、無力，尤其肩關節沒有出現抬手時應該的旋轉及滑動，以後容易導致骨刺增生及軟骨磨損。
李宏偉指導這名肩膀拉傷的中年大叔三式復健運動，包括「側躺肩關節牽拉」， 「站姿爬牆」、「鐘擺」等，症狀大幅改善。
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