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選購巧克力有訣竅！嘉縣衛生局教民眾挑選巧克力要訣
巧克力許多大人小孩都喜愛，也是情人節送禮的首選，但市售包裝食品琳瑯滿目，嘉義縣衛生局分享挑選巧克力要訣，教民眾如何選購合格產品，要讓大家享受巧克力香濃滑順口感的同時，又能吃得安心。
巧克力標示新制規定自今年1月1日起已開始實施，嘉義縣衛生局表示，為維護民眾食安，自實施日起即展開稽查，截至目前為止已查核巧克力食品標示總數高達3485件次，稽查結果皆合格。
嘉義縣衛生局分享挑選巧克力要訣，為主要看標示品名及成分，倘外包裝標示有品名「巧克力」字樣，則看一、含餡巧克力產品其巧克力含量至少百分之二十五，並應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。
二、半固體型態或流體型態巧克力製品之標示規定，規範巧克力抹醬、巧克力糖漿，其總可可固形物含量至少百分之五或可可脂至少百分之二。三、添加植物油超過該產品總重量百分之五的產品，不得以「巧克力」為品名。
縣長翁章梁說，民眾在品嘗巧克力的滋味時應注意標示，一、挑選可可成分高的巧克力(如黑巧克力)，二、健康添加好營養(選擇有加入牛奶、核果等巧克力，增加鈣質、維生素、礦物質及蛋白質)，三、注意標示，少量吃、分享吃(避免過甜巧克力，選擇「碳水化合物」成分低於50%)。
衛生局長趙紋華呼籲，食品業者，應遵循新修正「巧克力之品名及標示規定」，業者未依規定標示者將處3萬至300萬，標示不實者則處4萬至400萬。
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