讓孩子成為生活的魔法師！3M解鎖魔術中的科學，給下一代「零距離」STEM教育

「咻」一聲，全場小朋友化身哈利波特，運用科學彈力憑空變出神奇魔杖！「嘩啦嘩啦~」魔術師把一缸混濁的水倒入玻璃杯裡，杯中的水竟瞬間變得透明清澈！在「3M生活科學小玩家STEM媒體親子營」，每個大人小孩皆聚精會神、瞪大眼睛，迫不及待地想了解魔術背後的科學原理，沒想到科學竟然可以這麼有趣！

3M台灣將科學結合魔術，打造充滿驚奇的沉浸式劇場體驗。 圖／3M提供

沉浸式劇場體驗，拆解魔術背後的祕密

美商3M台灣子公司日前於桃園名人堂花園大飯店舉辦「3M生活科學小玩家STEM媒體親子營」，用科學結合魔術，為親子帶來一場驚奇連連的沉浸式劇場體驗，讓孩子在「玩中學」，激發對科學知識的探索欲，為下一代的科學教育紮根。

魔術師帶領孩子探討生活中的運用彈力的物品，再帶入背後的科學原理。 圖／3M提供

穿上白色實驗袍、戴上護目鏡，小小科學家要來探索魔術背後的奧秘！3M請來兩度在國際大賽中獲獎、並且擁有理工背景的冠軍魔術師林坤毅，教導孩子運用彈力把塑膠片一秒變成魔法棒，再對應到生活中常見附有彈力的物品，如：伸縮票卡夾、彈簧床墊、原子筆等，讓科學實際地走入生活，讓許多小朋友直呼：「真是太好玩了」、「好希望學校上課也能這麼有趣！」家長也和孩子開心共學，紛紛表示：「連大人都長知識了」、「完全不用擔心孩子會聽不懂！」

冠軍魔術師「隔山打牛」、「水中分沙」 全場嗨翻

除了認識彈力在日常物品中的應用，魔術師也透過「隔山打牛」的神奇科學酷魔術，帶領孩子動手製作空氣砲、認識「空氣動力」，把生硬的科學知識變得更簡單。下課後還可以到棒球名人堂體驗各式豐富有趣的棒球遊戲，感受空氣動力對應到棒球的各式運用。

運用空氣力學進行「隔山打牛」，把生硬的科學知識變得簡單易懂。 圖／3M提供

而把沙子從水裡抓出來，又是運用什麼科學原理呢?魔術師藉由著名的「水中分沙」秀，帶領小朋友認識從荷葉表面水珠中發現的「疏水性」科學原理，生活中的雨傘表層防水、口罩最外層能夠隔絕飛沫，還有畫畫、練習書法使用的水寫布，水乾掉後字跡會自動消失，都是運用這項原理呢！

小朋友實際體驗應用「疏水性」製作的神奇水寫布，邊玩邊學培養科學素養。 圖／3M提供

把STEM教育帶到偏鄉，人人都是「生活科學小玩家」

「魔術不一定完全是科學，但科學絕對是魔術。」美商3M台灣子公司 董事總經理 仝漢霖 博士表示，過去學生學物理化學只是為了考試，導致有很大的挫折感，其實，科學就在我們的生活中，魔術是接觸科學很好的途徑，從古代煉金術、電燈的發明，都可以看見魔術的神奇來自於背後的科學原理，期望能讓孩子感受到科學為生活帶來的便利，激發他們的學習熱情。

美商3M台灣子公司 董事總經理 仝漢霖 博士期望透過創新課程設計，為下一代科學教育紮根。 圖／3M提供

為了幫助下一代持續創新，運用科技改善人類生活，3M台灣將STEM科學教育納入ESG目標，除了舉辦「生活科技大挑戰」科學趣味線上競賽、發佈「3M在家玩科學」系列線上教學影片，3M台灣更長期舉辦科學教育活動，至今已超過10年，且每年都不斷創新優化教學內容，並將觸角從都市延伸至台東、屏東等地偏鄉部落，期望能縮短城鄉差距，讓弱勢孩子也能獲得科學啟蒙的機會。

今年3M首次將科學結合魔術，邀請媒體朋友、親子網紅率先體驗嶄新的STEM科學翻轉教育，未來也將推動至更多地區，藉由精心規劃、創意十足的課程，啟發孩子探究的科學和潛能，讓每個孩子都可以成為「生活科學小玩家」。

如果說科學是改善生活最大的魔法，那麼教育就是改變世界最強大的力量！美商3M台灣子公司 董事總經理 仝漢霖 博士鼓勵家長們重視孩子的科學教育，「希望我們的下一代不是考試的機器，而是生活中的魔法師。」