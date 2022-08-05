統計多達5年父親節有襲台颱 氣象局曝陸警之冠是這2天

颱風愛挑父親節來台灣嗎？中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，統計自2000至2021年近22年的8月8日父親節，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報。

氣象局說，統計自西元2000年起，在88節發過陸上警報的颱風：2006年寶發（BOPHA）、2007年帕布 (PABUK）、梧提（WUTIP）、2009年莫拉克（MORAKOT）、2015年蘇迪勒（SOUDELOR）、2019年利奇馬（LEKIMA）。

氣象局說，2000-2021年間，全年365天裡發布陸上警報颱風數目最多的日期的冠軍，也就是8月8日、9日這兩天。其實是很合理的現象，因為8月份本就是颱風豪雨好發的季節。

過去歷史上，有許多顯著的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生，如60年前、1959年重創中南部的八七水災，以及2009年因莫拉克颱風造成中南部破紀錄雨量，帶來慘重傷亡的八八風災；還有2015年強風豪雨致災，重創新北山區的蘇迪勒颱風、去年盧碧颱風減弱後之熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情。

氣象局說，有很多堅守崗位工作如警消、醫護、防災、水電、交通、清潔、氣象等領域，持續為民服務的辛苦的爸爸們，在八八節這天，不一定能好好休息，甚至還可能常要加班。也因為有這群夥伴在風雨中守護台灣，讓民眾能在家園裡、安心地渡過每一場考驗。

另外，氣象局表示，有紀錄以來，該年最早的陸上颱風警報是1967年衛萊特、4月10日；2003年柯吉拉則為史上第二早。

至於近期有颱風生成嗎？氣象局說，今年的父親節前後，南海到菲律賓東方海面是個季風低壓區，其中可能會有熱帶系統發展，不過是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，還需要一些時間觀察。