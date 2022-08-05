快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統計多達5年父親節有襲台颱 氣象局曝陸警之冠是這2天

聯合報／ 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
自2000至2021年近22年的8月8日父親節​，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
自2000至2021年近22年的8月8日父親節​，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

颱風愛挑父親節來台灣嗎？中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，統計自2000至2021年近22年的8月8日父親節，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報。

氣象局說，統計自西元2000年起，在88節發過陸上警報的颱風：2006年寶發（BOPHA）、2007年帕布 (PABUK）、梧提（WUTIP）、2009年莫拉克（MORAKOT）、2015年蘇迪勒（SOUDELOR）、2019年利奇馬（LEKIMA）。

氣象局說，2000-2021年間，全年365天裡發布陸上警報颱風數目最多的日期的冠軍，也就是8月8日、9日這兩天。其實是很合理的現象，因為8月份本就是颱風豪雨好發的季節。

過去歷史上，有許多顯著的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生，如60年前、1959年重創中南部的八七水災，以及2009年因莫拉克颱風造成中南部破紀錄雨量，帶來慘重傷亡的八八風災；還有2015年強風豪雨致災，重創新北山區的蘇迪勒颱風、去年盧碧颱風減弱後之熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情。

氣象局說，有很多堅守崗位工作如警消、醫護、防災、水電、交通、清潔、氣象等領域，持續為民服務的辛苦的爸爸們，在八八節這天，不一定能好好休息，甚至還可能常要加班。也因為有這群夥伴在風雨中守護台灣，讓民眾能在家園裡、安心地渡過每一場考驗。

另外，氣象局表示，有紀錄以來，該年最早的陸上颱風警報是1967年衛萊特、4月10日；2003年柯吉拉則為史上第二早。

至於近期有颱風生成嗎？氣象局說，今年的父親節前後，南海到菲律賓東方海面是個季風低壓區，其中可能會有熱帶系統發展，不過是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，還需要一些時間觀察。

盧碧颱風 氣象局 父親節

延伸閱讀

晴熱午後局部雷陣雨 吳德榮：下周有颱風生成機率

父親節禮物搞定沒？ 格蘭父子專屬選酒4大提案

嘉義縣市注意大雷雨及豪雨 另11縣市注意大雨

為爸爸打氣！OKmart父親節「莊園級美式咖啡、拿鐵 」同品項買2送2

相關新聞

18人堅守軍演最前線 鄭明典曝彭佳嶼氣象站為何重要

彭佳嶼氣象站位於基隆東北方約60公里處，為我國氣象局所轄最北端的觀測站。最近因中共解放軍在我國周邊海域軍演，其中一處警戒...

下班要注意! 中南部8縣市大雨特報

中央氣象局於今日19時15分發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部山區及南投、嘉義以南地區有...

BA.5來勢洶洶 台大公衛教授：這類人保護力近94%

台南市衛生局今天邀請台大公衛學院陳秀熙教授等專家分享COVID-19 疫情發展趨勢，陳秀熙教授稱讚台南這兩年多的防疫工作...

南部阿嬤載癌夫車禍腳癱 這種新科技讓她重新站起

「阮尪得癌症，我又出車禍，以後會不會永遠站不起來？如果這樣，往後該怎麼辦？」

網購防災用品搜尋翻倍！「避難包」準備、檢查須知必看

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸解放軍在台灣周圍展開實彈演習，升級國內緊張氣氛，查詢避難...

965車資打33折 台北客運攜九份商家推優惠

新北市政府自8月1日起連續2個月推出「有緣新北-公車5元走透透」活動，往來板橋、瑞芳、九份、金瓜石等景點的台北客運965...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。