陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦，期盼在今年不斷充滿變化動盪的時刻，透過陳啟川一生精華片段，帶給觀眾溫暖正面的力量。

陳啟川先生文教基金會董事長陳建甫與弟弟陳建潤，今天出席演出記者會。籌辦《涓滴川啟》音樂劇的初衷，是希望藉由紀念音樂劇，讓更多不同世代背景的人一起認識陳啟川先生。許多人也許知道陳啟川之名，但對於他一生事蹟以及其為高雄付出貢獻不甚了解，透過音樂劇能恆久留存精神情懷，廣為社會所知並增添更多影響力。

《涓滴川啟》歷經辛苦籌備期以及疫情延宕，今年終於可以與觀眾見面，引領大家一起回舊時年代，跟著陳啟川的步伐一起體驗當代時空背景，跟著信念與堅持，看見他的貢獻以及為高雄帶來的改變。