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陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場
陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦，期盼在今年不斷充滿變化動盪的時刻，透過陳啟川一生精華片段，帶給觀眾溫暖正面的力量。
陳啟川先生文教基金會董事長陳建甫與弟弟陳建潤，今天出席演出記者會。籌辦《涓滴川啟》音樂劇的初衷，是希望藉由紀念音樂劇，讓更多不同世代背景的人一起認識陳啟川先生。許多人也許知道陳啟川之名，但對於他一生事蹟以及其為高雄付出貢獻不甚了解，透過音樂劇能恆久留存精神情懷，廣為社會所知並增添更多影響力。
《涓滴川啟》歷經辛苦籌備期以及疫情延宕，今年終於可以與觀眾見面，引領大家一起回舊時年代，跟著陳啟川的步伐一起體驗當代時空背景，跟著信念與堅持，看見他的貢獻以及為高雄帶來的改變。
《涓滴川啟》音樂劇紀實著陳啟川的一生，包含他早年求學、家庭生活，以及為高雄所做出的心力貢獻等橋段。導演吳維緯表示，當每一步創作都緊緊跟隨啟川先生的精神，愈來愈發現其風骨似乎已經緊緊與城市相連。希望這次音樂劇能感動人心，一起傳唱高雄的風華與絕代。相關資訊可上陳啟川先生文教基金會粉絲專頁。
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