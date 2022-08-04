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三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。 示意圖／ingimage
夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。 示意圖／ingimage

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨長期照護大展」行政院館發表演講，強調長者需特別注意暈眩症狀，避免跌倒傷害。

據統計，跌倒佔高齡長者意外傷害致死原因第二名，約68萬4千人，就算不死，也有二、三成發生中重度傷害如骨折、腦出血，其中超過一成伴隨暈厥症狀，一但置之不理，三分之一以上的老人將於一年內再次跌倒，漸漸不敢自主行動，增加憂鬱、社交孤立、失能的風險，因此預防與治療暈眩至關重要。

陳亮宇表示，症狀同為暈眩，民眾時常分不清昏（dizziness）與暈（vertigo）的不同，他建議要找出病根，才能對症下藥。

陳亮宇解釋，昏是因腦部血液供應不足或代謝性問題，如血壓過低、貧血、低血糖等，民眾感到眼前發黑、頭重腳輕、昏昏沈沈；暈則是平衡神經失調，如中風、腦腫、耳石脫落，導致民眾搖晃不穩，甚至合併噁心反胃耳鳴。

陳亮宇表示，民眾可先做簡易檢查，像是量測吃早餐前或睡前的平靜血壓，若有姿勢性頭暈，可嘗試躺坐站血壓測量方式，或是監測血糖，來客製化血糖控制目標，如放寬健康狀況差者的各項數據正常值，若上述數值均正常，卻依舊有暈眩症狀，可安排進一步的檢查。

高齡社會來臨，長者如何活得健康成為重要議題，除了須注意暈眩造成跌倒，陳亮宇也建議，長者應多攝取蛋白質補充營養，勤加運動避免肌少症，若有醫療需求，也可至高齡醫學門診，接受全面的診治，找到生活的平衡點。

暈眩類型比較表
暈眩類型比較表

行政院 中風 早餐

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