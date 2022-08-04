玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（酒糟），且額頭就有500隻蠕型螨蟲在爬，「看到差點沒嚇死！」所幸醫師耐心陪她度過黑暗期，治療3個月後終於好轉，也如願出席女兒婚禮，她將不必要的保養品「斷捨離」，並聽從醫囑正確保養，現在素顏出門也不怕。

玫瑰斑（Rosacea）俗稱酒糟，為慢性反覆性的皮膚病變，主要為血管擴張（Vasodilation）所引起，患者多以女性為主，常見的致病因子包含日曬（紫外線）、天氣炎熱、基因、情緒壓力、蠕形螨蟲、免疫系統以及表皮障壁功能的缺損等。常與青春痘疾病一同被患者視為保養化妝的問題，在沒有專業醫師治療的狀況下對皮膚健康造成傷害。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會祕書長許仲瑤表示，玫瑰斑國內發生率介於1至5％，女性與男性比例約3比1，女性較多，患者臉頰會紅紅的，貌似有喝酒，而有「酒糟」別名，但其實玫瑰斑英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，不喝酒的人也有可能會罹患玫瑰斑。

玫瑰斑分為四種型態包括「紅斑血管擴張型」在兩頰、鼻翼、額頭或下巴，容易潮紅以及微血管擴張。「丘疹膿皰型」長得很像青春痘，不過不會有黑頭粉刺或白頭粉刺。一般多集中在臉的中軸線像是臉頰、人中、鼻子、鼻根下面、跟法令紋中間；有時額頭也會發生（呈現干字型）。

而「鼻瘤型」出現凹凸不平的皮脂增生，以及軟組織的增生，讓鼻頭呈現紅、腫，好像一顆球或腫瘤。「眼睛型」輕微時為眼結膜發炎，眼睛灼熱感、乾燥、異物感、沙礫刺痛感、發紅、刺癢、畏光，嚴重時則可能表面破損或角膜炎。

許仲瑤說，九成玫瑰斑病人的主要病因，源自於臉上蠕形蟎蟲過度增生。蠕型螨蟲是人體臉部常見的寄生蟲，以臉部油脂及皮屑維生，數量正常的狀況下不會對人體造成影響。過多蠕型螨蟲會咬蝕人類的毛囊表皮，讓患者的皮膚受損，也讓皮膚變得脆弱發炎，導致玫瑰斑的出現。

許仲瑤說，像是日曬、過度清潔、保養品與化妝品使用會讓玫瑰斑的狀況加劇，心情起伏大、生活作息的不正常、熬夜等等也會造成蠕型螨蟲的增生。另外其他刺激因子，像是吃太刺激性的食物（辛辣、飲酒）、熱飲，或是泡湯、三溫暖也有可能讓皮膚狀況惡化。

許仲瑤建議，免疫力差時容易蠕型螨蟲增生，但平時仍要做基礎清潔、保濕及防曬，尤其一定要做清潔，可用溫和弱酸性洗面乳清洗，也要注意保濕品、凡士林等，不可添加香精，恐會讓皮膚狀況更糟。近期因防疫須戴口罩，建議民眾不要化太厚妝，避免過度悶熱潮濕讓血管擴張。

為讓民眾更加了解青春痘、玫瑰斑疾病，今台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）正式成立，皮膚專科醫師、理事長邱品齊說，協會成立除了正名「玫瑰斑」以外，期盼讓國人更了解青春痘與玫瑰斑，別再因為臉紅，或是丘疹膿皰而缺乏自信。

邱品齊說，要與玫瑰斑和平共處，除尋求專業皮膚科醫師協助，皮膚保養盡量溫和、減少不必要的保養步驟，像是抗氧化、美白、去角質等保養品，也避免使用濕性化粧品（如BB霜、CC霜、卸妝油等），最重要的是要定期回診，遵從醫師指示追蹤與治療，就有機會戰勝玫瑰斑。