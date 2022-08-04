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最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯10」將於今年10月29日在台北小巨蛋登場，今天宣傳記者會上，埃及風、科學小飛俠風夫妻檔秀恩愛，也歡迎民眾索票觀看仙角百老匯演出。圖／弘道提供
由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯10」將於今年10月29日在台北小巨蛋登場，今天宣傳記者會上，埃及風、科學小飛俠風夫妻檔秀恩愛，也歡迎民眾索票觀看仙角百老匯演出。圖／弘道提供

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬名觀眾入場觀看，更曾獲選全球創意高齡經典案例，第10屆則因疫情影響延至今年10月29日演出。今天宣傳記者會上，正為「攻蛋」做最後集訓的嘻哈阿嬤們大跳街舞，兩對恩愛爺奶夫妻則穿上表演服走秀，齊邀請民眾踴躍免費進場，可向弘道老人福利基金會官網或電洽04-22060698索票。

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，「仙角百老匯」累計9萬1751名觀眾入場觀看，有93%民眾看完演出後，覺得「老」這個字不可怕，95%改變對長輩印象，96%願意推薦親友觀看，不僅肯定長者精湛演出，更翻轉對老的負面印象。此外，歷年來已有352個銀髮團體報名海選，超過1萬2000名長者角逐，如願圓夢登上台北小巨蛋演出長者累計有2526位，平均年齡73歲，最高齡更高達100歲。

李若綺說，「仙角百老匯」圓夢舞台激發老人家跟藝人一樣的攻蛋演出夢，重要的是藉由練習，促進與人互動、減緩退化，也轉變長者的人生舞臺從黯然變閃耀，社區或機構也整個總動員捲動能量，這就是「預防照顧」最好的方式，更創造「實境學習生命教育」的體驗，促進協助演出的青年志工代間互動外，每年有超過萬人的觀眾，親眼見證了長者的活力，改變社會大眾對於老人的負面觀點。

弘道表示，「仙角百老匯10」，去年因疫情延期至今年10月舉行，今年演出主題為「永生之謎搜查隊」，在一場仿佛環遊世界尋找長壽永生之道的劇情中，將由台灣從北到南的8個社區、251位長者亮麗登場演出。

今天宣傳記者會上，由於適逢七夕情人節，有兩位為了愛妻一起學跳舞的老公，牽著老婆的手，各別穿上埃及風和科學小飛俠風的表演服裝一起走秀出場，喊出愛的宣言「愛她就陪她一起上台北小巨蛋跳舞」。

屏東東港下廍社區發展協會的88歲蘇石阿公、85歲蘇林霞阿嬤，結婚65年來總是形影不離，蘇石阿公說，愛太太就是陪伴到老，更要陪她一起圓夢站上台北小巨蛋表演，雖然記性不好老出錯，還好老師、志工都很有耐心、愛心，每天會幫大家反覆練習，穿上表演服裝感覺很夢幻。

來自彰化楓灣慈善會社區據點，都是66歲的許松柏和黃月琴，結婚已39年，這對愛相隨的輕老年夫妻一起助社區年老的阿公阿嬤們圓小巨蛋夢表演，還親手縫製表演服裝。黃月琴笑說，問遍國內租衣店真的都找不到，所以上網找布料自己DIY，雖然花費非常多的心思，但一穿上身，沒話說，就是帥！

小巨蛋 阿嬤 疫情

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