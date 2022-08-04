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第34屆奇美藝術獎 10名新銳獲肯定獎助

中央社／ 台南4日電

奇美文化基金會今天在奇美博物館舉行第34屆奇美藝術獎頒獎典禮，共10名年輕藝術家獲肯定，得到為期1年、每個月新台幣3萬元獎助金。

奇美文化基金會發布新聞稿指出，包括奇美文化基金會執行長郭玲玲、奇美博物館館長許家彰，擔任評審的文化部政務次長蕭宗煌、台灣美術館前館長黃才郎、人間國寶木雕家陳啓村等人都出席頒獎典禮，並安排10名得獎者分享心路歷程。

郭玲玲致詞表示，除了向得獎者表達恭喜，並勉勵得獎者在追求藝術的道路上保持熱情，帶著一份來自奇美藝術獎得主的榮耀堅持走下去。

郭玲玲指出，奇美藝術獎自1989年創辦以來，致力推動台灣藝術文化，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金讓年輕藝術家可以專心創作，免於經濟壓力之苦，進而有機會綻放國際舞台，截至本屆共有355人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1億2000萬元。

奇美文化基金會指出，第34屆奇美藝術獎共10人獲獎，具象美術類有林庭如、顏群、溫崎君、游雯青；音樂類有蘇思羽、陳志達、蘇宇欣、蔡寧謙、趙子韶、曾文奕；其中有2人為第2次獲獎，分別是美術類西畫組的林庭如及音樂類管樂組的蘇宇欣，評審認為林庭如的畫作描繪細緻、技法純熟；蘇宇欣的單簧管演奏則被評為收放自如，整體藝術性極優。

奇美文化基金會指出，第35屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，獎助項目包括具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，詳情可至奇美博物館官網查詢。

奇美博物館 藝術家 館長

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