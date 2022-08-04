快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣市注意大雷雨及豪雨 另11縣市注意大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局下午發布豪大雨特報，示意圖。記者曾原信／攝影
氣象局下午發布豪大雨特報，示意圖。記者曾原信／攝影

中央氣象局預估明天天氣會轉好，不過今日天氣仍不穩定，氣象局在下午4時許針對嘉義縣市發布豪雨特報以及大雷雨即時訊息，並提醒大台北等地也要注意局部大雨。

氣象局16時30分時說，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、中部、台南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象局也提醒，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市等11縣市要注意大雨。

氣象局說，目前也針對嘉義縣市發布發布大雷雨即時訊息，持續時間至 17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

豪雨、大雨來襲 累積雨量前11名都在嘉義

【中央社／台北4日電】

氣象局今天下午表示，嘉義縣市防豪雨、大台北等11縣市防大雨。截至下午4時30分，全台各地累積雨量以嘉義市東區90.5毫米最多，而累積雨量前11名都在嘉義縣市內。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、中部、台南地區及北部山區易有局部大雨，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

豪雨地區為嘉義縣市；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市。

氣象局並針對嘉義縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據氣象局網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以嘉義市東區90.5毫米最多，累積雨量前11名都在嘉義縣市內。

氣象局 嘉義

延伸閱讀

雲嘉南高雄5縣市大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

午後對流雲系發展旺盛 13縣市大雨特報

中部以北慎防午後大雨 下周有熱帶系統發展

午後慎防大雷雨 吳德榮：明起至周日晴朗炎熱

相關新聞

三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨...

玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（...

5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦...

最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。