嘉義縣市注意大雷雨及豪雨 另11縣市注意大雨

中央氣象局預估明天天氣會轉好，不過今日天氣仍不穩定，氣象局在下午4時許針對嘉義縣市發布豪雨特報以及大雷雨即時訊息，並提醒大台北等地也要注意局部大雨。

氣象局16時30分時說，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、中部、台南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象局也提醒，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市等11縣市要注意大雨。

氣象局說，目前也針對嘉義縣市發布發布大雷雨即時訊息，持續時間至 17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

豪雨、大雨來襲 累積雨量前11名都在嘉義

【中央社／台北4日電】

氣象局今天下午表示，嘉義縣市防豪雨、大台北等11縣市防大雨。截至下午4時30分，全台各地累積雨量以嘉義市東區90.5毫米最多，而累積雨量前11名都在嘉義縣市內。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、中部、台南地區及北部山區易有局部大雨，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

豪雨地區為嘉義縣市；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市。

氣象局並針對嘉義縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據氣象局網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以嘉義市東區90.5毫米最多，累積雨量前11名都在嘉義縣市內。