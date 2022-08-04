癌友服藥副作用 奇美醫學中心設腫瘤衛教諮詢室解惑

為解決癌症患者常見服藥物副作用困擾，台南永康奇美醫學中心即日起，提供主動關懷衛教並成立專責「腫瘤衛教諮詢室」，提供民眾更專業且完善關懷服務。

一名55歲乳癌第二期婦人，日前接受手術及術後化學合併荷爾蒙治療，過程中因荷爾蒙類藥物出現噁心、嘔吐、缺乏食慾及頭痛等不良反應，由於離回診還有一段時間，來電求助是否停藥或該如何處置？

奇美醫學中心藥部藥師吳炎明接到電話後先利用院內電腦系統查詢病人用藥，透過訪談詢問病人發生副作用頻率及嚴重程度，建議飲食少量多餐，避免攝取過多油炸食物改善噁心、嘔吐問題，並搭配一些簡單運動(散步)，或在烹調適度使用一些調味劑增加食慾。

藥物部分則向婦人說明，荷爾蒙類藥品使用初期發生頭痛情形相當常見，會隨用藥時間增加逐漸適應改善，評估婦人作息，建議調整服藥時間，從原先早上飯後調整為晚上飯後，解決藥物治療副作用問題。

吳炎明說，癌症在30年以來一直是國人十大死因之首，隨著醫療科技進步及各種新型態藥品開發，存活率越來越高，用藥問題也愈來愈繁雜，設立腫瘤衛教諮詢室解決患者相關疑惑，包含首次化療及治療藥物轉換、口服抗癌藥物衛教、提醒藥物可能發生的不良反應、發生不良反應時之處置及注意事項等，當有不同領域問題時也能適時提供轉介。