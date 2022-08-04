快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中優質高接梨評鑑揭曉 傅如成獲高接梨王

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，今年的高接梨王為東勢區果農傅如成。圖／台中市農業局提供
今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，今年的高接梨王為東勢區果農傅如成。圖／台中市農業局提供

台中市陽明市政大樓今舉辦台中市優質高接梨果品評鑑活動，計有60組農民報名參賽，最後由東勢區果農傅如成奪冠，封為今年高接梨王，並獲得獎金2萬元，農業局將擇期邀請得獎農友受獎表揚。

現正值高接梨產季，台中市為全國梨最大產區，栽培面積3342公頃，年產量6.7萬公噸，農業局表示，主要栽培地區於和平、東勢、新社、后里及石岡等區，常見的栽培品種有新興梨、秋水梨及豐水梨等，以新興梨栽培面積最大。

今天中午在陽明大樓一樓舉辦台中市優質高接梨果品評鑑活動，邀請行政院農業委員會台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機構等代表擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味及糖度等項目評分。

比賽最後由東勢區傅如成勇奪第1名，獎牌及獎金2萬元，榮獲今年度的高接梨王，第2名為豐原區謝敏華及東勢區詹德煉，各獲得獎牌及獎金1萬元，第3名為東勢區黃政乾、豐原區林美子及石岡區羅裕文，並獲獎牌及獎金5000元。

今年評鑑活動現場，特別設置中台灣高接梨品種聯合展示區，展示來自新竹縣及台中市各地的優良高接梨果品，讓民眾及農民認識中部農產業發展現況，促進農產業的經驗交流。

今天有台中市政府農業局副局長蔡勇勝、主任秘書陳柏宏及科長林春良、東勢區公所主任秘書林豪爵、后里區農會代表、外埔區農會代表、東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘及總幹事田士欣帶領農會團隊到場。

今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，邀請行政院農業委員會臺中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機構等代表擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。圖／台中市農業局提供
今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，邀請行政院農業委員會臺中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機構等代表擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。圖／台中市農業局提供
今天中午，陽明大樓一樓舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」。圖／台中市農業局提供
今天中午，陽明大樓一樓舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」。圖／台中市農業局提供
今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，最後由東勢區傅如成勇奪第1名，獎牌及獎金2萬元，榮獲今年度的高接梨王。圖／台中市農業局提供
今天舉辦「111年度台中市優質高接梨果品評鑑活動」，最後由東勢區傅如成勇奪第1名，獎牌及獎金2萬元，榮獲今年度的高接梨王。圖／台中市農業局提供

台中市 農會 農民

延伸閱讀

台南成立產經支持平台 因應中國對台食品禁令

文旦銷陸遭禁！台南市影響約400噸 市府決定這樣做

陸制裁衝擊台中120家廠商 市府推三項對策挺在地產業

陸禁柑橘 台中農業局：茂谷柑減產3成 應該不夠外銷

相關新聞

三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨...

玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（...

5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦...

最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。