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台中優質高接梨評鑑揭曉 傅如成獲高接梨王
台中市陽明市政大樓今舉辦台中市優質高接梨果品評鑑活動，計有60組農民報名參賽，最後由東勢區果農傅如成奪冠，封為今年高接梨王，並獲得獎金2萬元，農業局將擇期邀請得獎農友受獎表揚。
現正值高接梨產季，台中市為全國梨最大產區，栽培面積3342公頃，年產量6.7萬公噸，農業局表示，主要栽培地區於和平、東勢、新社、后里及石岡等區，常見的栽培品種有新興梨、秋水梨及豐水梨等，以新興梨栽培面積最大。
今天中午在陽明大樓一樓舉辦台中市優質高接梨果品評鑑活動，邀請行政院農業委員會台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機構等代表擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味及糖度等項目評分。
比賽最後由東勢區傅如成勇奪第1名，獎牌及獎金2萬元，榮獲今年度的高接梨王，第2名為豐原區謝敏華及東勢區詹德煉，各獲得獎牌及獎金1萬元，第3名為東勢區黃政乾、豐原區林美子及石岡區羅裕文，並獲獎牌及獎金5000元。
今年評鑑活動現場，特別設置中台灣高接梨品種聯合展示區，展示來自新竹縣及台中市各地的優良高接梨果品，讓民眾及農民認識中部農產業發展現況，促進農產業的經驗交流。
今天有台中市政府農業局副局長蔡勇勝、主任秘書陳柏宏及科長林春良、東勢區公所主任秘書林豪爵、后里區農會代表、外埔區農會代表、東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘及總幹事田士欣帶領農會團隊到場。
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