快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵飯店聯票熱賣 7月份業績成長翻倍

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
悠遊國旅民眾參與狀況踴躍，高鐵飯店聯票產品，7月份業績與6月相比成長一倍，顯示在政策補助及高鐵加碼折扣雙重優惠帶動下，有效吸引民眾搭高鐵去旅遊。記者盧逸峰／攝影
悠遊國旅民眾參與狀況踴躍，高鐵飯店聯票產品，7月份業績與6月相比成長一倍，顯示在政策補助及高鐵加碼折扣雙重優惠帶動下，有效吸引民眾搭高鐵去旅遊。記者盧逸峰／攝影

交通部7月15日起推動悠遊國旅補助，民眾參與相當踴躍，台灣高鐵公司今日指出，悠遊國旅政策直接受惠的是高鐵飯店聯票產品，搭配高鐵旅行百百派振興專案，旅客至飯店官網訂房可直接加購65折起的高鐵車票，原先就已經是高鐵主力旅遊產品之一，7月份業績與6月相比成長一倍，顯示在政策補助及高鐵加碼折扣雙重優惠帶動下，有效吸引民眾搭高鐵去旅遊。

台灣高鐵指出，7月份整體旅遊產品業績較6月成長80%以上，各國旅產品均有明顯回升。以高鐵旅遊品牌產品「高鐵假期」為例，7月份業績較6月已翻倍成長，且7月逐周業績呈現上升趨勢。

台灣高鐵說，自駕遊(高鐵票＋到當地租車）產品同樣受歡迎，今年1至6月銷售人次已較去年同期成長3成以上，顯示疫情下國人對於自駕的喜好逐漸成長。

台灣高鐵說，聯票類元件組裝因為符合國人旅遊行為轉變，是近年高鐵旅遊一大成長動力。其中除了前述成長翻倍的飯店聯票產品外，國旅聯票產品提供全台各大景點樂園門票、特色體驗、交通接駁等超過千項旅遊商品讓民眾選購。

台灣高鐵今日也宣布攜手國泰及義聯兩飯店集團，分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9月1日至11月30日出發的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享65折超值票價（中秋及國慶疏運期間享8折）；搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1300元。

高鐵飯店聯票結合國泰及義聯集團旗下共8家飯店，飯店類型含括星級酒店、親子飯店及質感商旅，地點亦遍及台北、桃園、台南及高雄，絕對可以滿足旅客多樣化的需求。

此外，飯店各館也推出高鐵貴賓專屬的住房優惠，以入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4388元起，緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館每晚5288元起，住宿均含早餐、平日再享房型升等；而入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，家庭房3999元起、義大天悅酒店家庭房3360元起，且都贈送早餐及摩天輪搭乘券。

高鐵於活動期間推出「你下單我抽獎」活動，上述兩大集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張，享受高速慢活的樂趣。高鐵飯店聯票另有超過150家合作飯店，於9月底前入住均享加購高鐵車票75折起，且絕大多數均適用交通部觀光局推出的「悠遊國旅」住宿優惠專案，旅客可透過觀光局悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動。

高鐵 國旅補助

延伸閱讀

最速高鐵聯手經典林鐵 獨家秘境曝光

【專家之眼】嗎啡式旅遊補助罔效 國旅厭煩症蔓延中

大學生開學返校 高鐵再加碼祭28班五折優惠列車

哈伊高鐵 鐵伊段架梁

相關新聞

三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨...

玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（...

5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦...

最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。