高鐵飯店聯票熱賣 7月份業績成長翻倍

交通部7月15日起推動悠遊國旅補助，民眾參與相當踴躍，台灣高鐵公司今日指出，悠遊國旅政策直接受惠的是高鐵飯店聯票產品，搭配高鐵旅行百百派振興專案，旅客至飯店官網訂房可直接加購65折起的高鐵車票，原先就已經是高鐵主力旅遊產品之一，7月份業績與6月相比成長一倍，顯示在政策補助及高鐵加碼折扣雙重優惠帶動下，有效吸引民眾搭高鐵去旅遊。

台灣高鐵指出，7月份整體旅遊產品業績較6月成長80%以上，各國旅產品均有明顯回升。以高鐵旅遊品牌產品「高鐵假期」為例，7月份業績較6月已翻倍成長，且7月逐周業績呈現上升趨勢。

台灣高鐵說，自駕遊(高鐵票＋到當地租車）產品同樣受歡迎，今年1至6月銷售人次已較去年同期成長3成以上，顯示疫情下國人對於自駕的喜好逐漸成長。

台灣高鐵說，聯票類元件組裝因為符合國人旅遊行為轉變，是近年高鐵旅遊一大成長動力。其中除了前述成長翻倍的飯店聯票產品外，國旅聯票產品提供全台各大景點樂園門票、特色體驗、交通接駁等超過千項旅遊商品讓民眾選購。

台灣高鐵今日也宣布攜手國泰及義聯兩飯店集團，分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9月1日至11月30日出發的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享65折超值票價（中秋及國慶疏運期間享8折）；搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1300元。

高鐵飯店聯票結合國泰及義聯集團旗下共8家飯店，飯店類型含括星級酒店、親子飯店及質感商旅，地點亦遍及台北、桃園、台南及高雄，絕對可以滿足旅客多樣化的需求。

此外，飯店各館也推出高鐵貴賓專屬的住房優惠，以入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4388元起，緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館每晚5288元起，住宿均含早餐、平日再享房型升等；而入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，家庭房3999元起、義大天悅酒店家庭房3360元起，且都贈送早餐及摩天輪搭乘券。

高鐵於活動期間推出「你下單我抽獎」活動，上述兩大集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張，享受高速慢活的樂趣。高鐵飯店聯票另有超過150家合作飯店，於9月底前入住均享加購高鐵車票75折起，且絕大多數均適用交通部觀光局推出的「悠遊國旅」住宿優惠專案，旅客可透過觀光局悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動。