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展現永續綠實力！統一超商攜手統奕包裝自建「循環經濟資源回收機」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
展現永續綠實力，統一超商攜手統奕包裝自建「循環經濟資源回收機」。圖／統一超商提供
展現永續綠實力，統一超商攜手統奕包裝自建「循環經濟資源回收機」。圖／統一超商提供

為落實永續經營，統一超商長期關注各項減塑環保政策，除率零售業之先，首創「OPEN iECO循環杯還杯機」鼓勵民眾重複使用外，再度展現營運綠實力，7-ELEVEN攜手統奕包裝率零售通路之先，耗時超過一年，投資金額超過千萬，運用智慧科技自建「循環經濟資源回收機」，整合寶特瓶與電池回收，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，還可獲得門市購物金回饋，回收塑料更將透過專利技術再製，回到7-ELEVEN門市販售，架構可持續發展的永續生態圈。

統一超商與統一企業集團旗下的統奕包裝共同討論研發，首創自建「循環經濟資源回收機」，透過專利AI光學辨識回收寶特瓶（瓶內水分需先清空），進入機台內則有高效率專利絞碎機可將寶特瓶絞碎成瓶片，減少回收體積；還可回收電池（1號、2號、3號、4號、9V），並設有等離子UV殺菌除臭裝置，民眾兌換5個寶特瓶或5顆電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋，落實永續循環經濟，預計今年底前將於雙北及離島50家7-ELEVEN門市鋪設，明年將有超過200家門市設置「循環經濟資源回收機」。

首台設置於統一企業集團亞洲第一萬店「亞萬門市」，自7月11日起正式開放使用，2周已回收超過5,178瓶寶特瓶、2,503顆電池，將環保回收觀念深耕在地社區。此外，回收的寶特瓶塑料，後續統奕包裝將委由專業大廠製作再生材料，像是再製成7-ELEVEN門市制服或再製成商品回到超商販售，達到資源回收再利用，架構綠色供應鏈。

為響應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」，7-ELEVEN在2020年即與高雄市政府合作，於3家指定門市進駐「第3代自助資源回收機」，回收指定的寶特瓶數量後則可兌換購物折抵金，且於全高雄市的7-ELEVEN門市購買商品時皆可使用折抵消費，平均月回收量高達2.3萬個寶特瓶；更進一步於離島蘭嶼、澎湖當地合作於門市建置資源回收機，讓民眾能就近資源回收，也將回收習慣融入生活日常。

為落實「地球永續．你我日常」綠色思維，除透過設置「循環經濟資源回收機」鼓勵回收外，日前統一超商也與星巴克、統奕包裝攜手合作，率零售業之先，首創「OPEN iECO循環杯還杯機」，7月11日起已於台北市7家7-ELEVEN門市正式開放使用，更配合自帶杯現折5元優惠，響應政府政策，逐步減少一次性飲料杯用量，導入至今，使用率已較啟用首周成長30%。啟用首日，台北市環保局局長劉銘龍更實地走訪內湖里昂門市，體驗首台零售業者自建的循環杯機台，從科技化的借還杯方式到了解清洗流程，關切循環杯的整個服務系統運作與清潔衛生，讚許實踐綠色消費，投入減廢行動。

7-ELEVEN於2020年即成立「減塑推動專案小組」，從制定策略、中長期目標與行動方案，由自有品牌著手展開「產銷永續」計畫，去年起統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為，同時建立消費者的綠色消費意識，累計超過千萬人次響應，朝向2050年全面淘汰一次性塑膠目標邁進。

7-ELEVEN攜手統奕包裝率零售通路之先，耗時超過一年，投資金額超過千萬，運用智慧科技自建「循環經濟資源回收機」。圖／統一超商提供
7-ELEVEN攜手統奕包裝率零售通路之先，耗時超過一年，投資金額超過千萬，運用智慧科技自建「循環經濟資源回收機」。圖／統一超商提供
統一超商架構可持續發展的永續循環生活圈。圖／統一超商提供
統一超商架構可持續發展的永續循環生活圈。圖／統一超商提供
統一超商攜手統奕包裝自建「循環經濟資源回收機」，預計今年底前將於雙北及離島50家7-ELEVEN門市鋪設，明年將有超過200家門市設置。圖／統一超商提供
統一超商攜手統奕包裝自建「循環經濟資源回收機」，預計今年底前將於雙北及離島50家7-ELEVEN門市鋪設，明年將有超過200家門市設置。圖／統一超商提供

資源回收 超商

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