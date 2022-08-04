國內近千例器官移植 皮蛇上身達9.19倍 以換心最易得

台中榮總副院長傅雲慶今天說，台中榮總移植團隊與美國加州舊金山大學和德州大學奧斯丁分校合作，利用台灣健保資料庫分析9032名長期使用免疫抑制劑的器官移植患者，發現帶狀皰疹罹病風險高達正常人的9.19倍，若排除共病達27.35倍，又以心臟移植患者14.34倍最高，相關文獻已刊登於美國皮膚醫學會官方期刊。

換腎的謝姓婦人今現身台中榮總分享，她在2014年9月完成不同血型的活體腎臟移植，術後恢復良好，前年自覺臉部抽痛，至診所求治未見改善，轉診到台中榮總，診斷為帶狀皰疹，經住院接受抗病毒藥物治療，成功控制病情出院，追蹤8年移植腎運作功能仍十分良好。

台中榮總腎臟科醫師游棟閔說明，免疫抑制劑一年內急性排斥率低於10%，換腎存活率逾95%。但長期使用免疫抑制劑可能的風險包括心臟血管硬化，代謝症候群，糖尿病，癌症與感染等，其中感染可能造成病況急速惡化，危及生命。

游棟閔指出，帶狀泡疹俗稱「皮蛇」，是因曾感染過水痘病毒，痊癒後病毒潛伏在體內，當免疫力下降時，病毒再度活化增殖，沿著神經節分佈的皮膚發病，剛開始是身體某側灼熱、疼痛或感覺異常，幾天後開始出現紅疹，進而形成水泡，如果蔓延至器官，造成器官功能損傷。

游棟閔說明，這項研究是以2003年到2013年間台灣健保資料庫找到9032名器官移植患者分析發現，帶狀皰疹罹病風險高達9.19倍，排除共病後高達27.35倍；其中換肝罹病風險為正常人的5.9倍，換腎高達9.13倍，心臟移植患者為14.34倍，為目前對於器官移植患者感染帶狀皰疹相關文獻中最全面廣泛的分析研究。

游棟閔提醒，器官移植病人如發現自身有不明原因發生的皮膚水泡合併神經疼痛或顏面視神經疼痛時，應立即醫師連絡，盡早接受抗病毒藥物治療以免併發後遺症。