花蓮帶狀皰疹疫苗計畫開跑 符合資格長輩快來接種

花蓮「帶狀皰疹疫苗接種施政計畫」已開跑，提供設籍於縣內50歲以上中低、低收入戶、55歲以上有慢性病的原住民及65歲以上慢性病長者，於各鄉鎮市衛生所開放預約接種，希望透過疫苗接種，保護長者免於帶狀皰疹困擾。

花蓮縣衛生局今天在縣府大禮堂舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種記者會」，邀請符合接種資格的接種代言人金清山牧師、林金英及劉玉琴女士挽袖，接種帶狀皰疹疫苗，縣長徐榛蔚不但鼓勵長者施打，更拿著針筒形狀的看板，要守護家中長輩。

衛生局指出，一般民眾感染帶狀皰疹比率約30%，65歲以上帶狀疱疹發生率更可達到11.5%，長者伴有慢性疾病罹患的風險越高，依好發年齡來看，花蓮65歲以上長者為5萬9679人，預期至少會有6863人罹患帶狀疱疹，若加上長者本身具有慢性疾病，罹患帶狀皰疹機率更高。

花蓮今年提供3000劑疫苗，開放65歲以上長者接種，若有慢性疾病即符合條件，截至到8月2日已有1553人完成接種，其中鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉分配數已使用完畢，秀林鄉完成98%，其餘鄉鎮尚有名額。

衛生局長朱家祥表示，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」是由水痘病毒引發的疾病，罹患帶狀皰疹最擾人的併發症是帶狀疱疹後神經痛，有人描述疼痛像針刺，連風吹過都會感覺到陣陣疼痛，疼痛時間可長達半年到數年之久，影響患者生活品質。施打帶狀皰疹疫苗可預防發生或降低帶狀皰疹和帶狀皰疹後神經痛發生機率，保護力可達10年之久。