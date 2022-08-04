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花蓮水田再現埃及聖䴉 林管處委由部落獵人緊急移除

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處委託秀林鄉銅門部落獵人，執行埃及聖䴉移除工作。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處委託秀林鄉銅門部落獵人，執行埃及聖䴉移除工作。圖／花蓮林管處提供

花蓮多鄉鎮近來頻頻有外來種埃及聖䴉現蹤，林管處近日接獲民眾通報，新城鄉佳林村附近一處翻耕水田發現埃及聖䴉蹤影，立即啟動移除工作，委託部落獵人移除1隻，還有1隻逃逸，林管處籲請民眾若發現立即通報。

花蓮林區管理處表示，1日傍晚接獲通報後，立即啟動移除準備作業，隔天一早出動搜尋，清晨6時30分許，在佳林村稻田區發現2隻埃及聖䴉，除派員監控其行蹤，也同步委託秀林鄉銅門部落4位獵人，攜帶獵槍前來執行外來物種移除工作。

林管處表示，埃及聖䴉警戒心非常強，該兩隻個體疑似成鳥，不容易靠近，在場人員守候到下午2時，確認時機成熟，總算成功移除其中之一，但另外1隻逃逸無蹤。3日清晨林管處人員再與6位部落獵人前往，在水田周邊區域擴大搜尋，一度發現另一隻個體，嘗試射擊未擊中，再度被牠溜走，搜索到3日入夜，仍不見蹤影。

埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，喜好棲息在田區及溼地，牠與本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，排擠鷺科鳥類生存，大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長，是非常強勢的外來種。

花蓮近年屢次有埃及聖䴉現蹤，前年7月有鳥友通報在花蓮溪口發現埃及聖䴉蹤影，但花蓮林管處人員趕往搜巡沒有收穫。去年8月林管處又獲報壽豐鄉靠近國立東華大學懷客橋附近有埃及聖䴉現蹤，當時發現3隻，是縣內首次發現，林管處、銅門部落獵人、保七總隊和警方通力合作，花費40小時清零；今年3月在玉里鎮長良、三民地區再度出現，族群數量約20隻相當龐大。

林管處表示，花蓮各地農田陸續進入翻耕蓄水時期，是埃及聖䴉喜歡出沒的棲息環境，民眾若發現，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言發現日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報（03）-8325141轉275，如有照片也請協助寄到 chuzong@forest.gov.tw 信箱，將有專人回覆與追蹤處理。

花蓮林管處委託秀林鄉銅門部落獵人，執行埃及聖䴉移除工作。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處委託秀林鄉銅門部落獵人，執行埃及聖䴉移除工作。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣新城鄉佳林村一處翻耕水田，近日出現外來種埃及聖䴉蹤跡。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣新城鄉佳林村一處翻耕水田，近日出現外來種埃及聖䴉蹤跡。圖／花蓮林管處提供

埃及 花蓮

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