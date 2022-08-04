960瓶抗生素「萬博黴素」預防性回收 主成分將屆下限

食藥署今公布一款抗生素藥品下架，為永豐化學工業股份有限公司生產的處方藥「"永豐"萬博黴素懸液用粉（安莫西林）」。食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品還有一年多才屆效，但廠商主動檢驗後，發現主成分含量已趨於規定下限，因此通報食藥署，並啟動回收作業。

食藥署今公布最新藥品第二級回收警訊，由永豐化學工業股份有限公司所生產的批號「510M14B」抗生素藥品「"永豐"萬博黴素懸液用粉（安莫西林）AMOLIN POWDER FOR ORAL SUSPENSION (AMOXICILLIN)」，進行持續性安定性試驗時，發現主成分含量項目檢驗結果趨近規格下限，故啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登說，萬博黴素懸液用粉為抗生素，主要適應症為葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起的感染症，藥品規格的主成分含量須介於90%至110%，去年健保申報量1萬8000瓶。

洪國登指出，本次回收是因廠商主動通報，在安定性試驗時發現批號「510M14B」的藥品效期仍有一年，但主成分含量已接近規格下限，業者自行評估後，決定回收下架960瓶。

洪國登說，廠商應於8月22日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，若期限內未完成，將依照《藥事法》第91條，可處20萬到500萬罰鍰。

食藥署也提醒，各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，民眾若對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。