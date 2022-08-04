永豐萬博黴素懸液用粉主成分趨近下限 回收960瓶

食藥署今天公布，永豐化學生產處方用藥「永豐萬博黴素懸液用粉（安莫西林）」，效期未到但主成分含量已趨近規格下限，將於8月22日前回收960瓶，有疑慮者應儘速回診諮詢醫師。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，永豐化學工業股份有限公司所生產的「"永豐 "萬博黴素懸液用粉（安莫西林）AMOLINPOWDER FOR ORAL SUSPENSION（AMOXICILLIN）」，產品含量測定結果趨近規格下限，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，萬博黴素懸液用粉為處方用藥，主要適應症為葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起的感染症，去年健保申報量1萬8000瓶。

洪國登表示，此藥品的主成分含量須介於90%至110%，廠商在進行安定性試驗時，發現批號510M14B效期仍有1年，主成分含量已接近規格下限，業者自行評估後，決定回收下架960瓶。

洪國登說，廠商應於8月22日前完成回收作業，並同時繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。