七旬老婦長期抑鬱 3年內兩度腹部化膿

苗栗縣76歲李姓老婦下腹痛就醫，電腦斷層檢查疑似子宮病變或囊腫，，醫師先經由子宮鏡檢查，發現疑似腫瘤的部位竟有一大片的子宮化膿，當下隨即引流膿瘍，病理切片為良性，治療一周後順利出院。

苗栗市大千綜合醫院表示，李姓老婦沒有糖尿病，但3年來卻連續兩次發生腹部化膿問題，相當罕見，經醫師細問才發現，她的孩子在近年相繼離世，老人家至今還無法走出傷痛，長期過度抑鬱導致身體免疫力大幅下降，才讓化膿問題反覆發生 。

老婦這次因下腹痛長達3個月而到醫院就醫，院方以電腦斷層檢查發現，老人家疑似有高達8公分的腹部腫瘤，推測可能是子宮病變或囊腫，需要接受手術治療，但她先前曾因自發性直腸穿孔及化膿，歷經手術與半年時間的人工肛門治療，腹部沾黏非常嚴重，如果再次手術恐造成許多問題，經婦產科、外科和放射科醫師討論後，決定先以子宮鏡搭配超音波導引治療，同時也預備子宮切除大手術。

醫師以子宮鏡檢查發現，疑似腫瘤的地方竟有一大片的子宮化膿，當下隨即處理，成功在15分鐘內引流200cc的膿瘍，且病理切片為良性，老人家經過抗生素治療一周後，順利康復出院，避免再經歷一次大手術。

大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟表示，造成子宮化膿的原因包括年長者免疫力下降、糖尿病、慢性子宮發炎、未取出植入的避孕器等；另外，長時間有分泌物、腹痛、發燒都是子宮化膿的症狀，需要特別留意。提醒有植入避孕器的婦女，記得每5年要更換一次，停經後更要記得取出；子宮化膿可能是癌症的前兆，如果出現症狀時一定要及早就醫。