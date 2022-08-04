快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

七旬老婦長期抑鬱 3年內兩度腹部化膿

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
電腦斷層檢查，老婦腹部有疑似8公分大的腫瘤（紅圈處），進一步以子宮鏡檢查發現為子宮化膿。圖／大千綜合醫院提供
電腦斷層檢查，老婦腹部有疑似8公分大的腫瘤（紅圈處），進一步以子宮鏡檢查發現為子宮化膿。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣76歲李姓老婦下腹痛就醫，電腦斷層檢查疑似子宮病變或囊腫，，醫師先經由子宮鏡檢查，發現疑似腫瘤的部位竟有一大片的子宮化膿，當下隨即引流膿瘍，病理切片為良性，治療一周後順利出院。

苗栗市大千綜合醫院表示，李姓老婦沒有糖尿病，但3年來卻連續兩次發生腹部化膿問題，相當罕見，經醫師細問才發現，她的孩子在近年相繼離世，老人家至今還無法走出傷痛，長期過度抑鬱導致身體免疫力大幅下降，才讓化膿問題反覆發生 。

老婦這次因下腹痛長達3個月而到醫院就醫，院方以電腦斷層檢查發現，老人家疑似有高達8公分的腹部腫瘤，推測可能是子宮病變或囊腫，需要接受手術治療，但她先前曾因自發性直腸穿孔及化膿，歷經手術與半年時間的人工肛門治療，腹部沾黏非常嚴重，如果再次手術恐造成許多問題，經婦產科、外科和放射科醫師討論後，決定先以子宮鏡搭配超音波導引治療，同時也預備子宮切除大手術。

醫師以子宮鏡檢查發現，疑似腫瘤的地方竟有一大片的子宮化膿，當下隨即處理，成功在15分鐘內引流200cc的膿瘍，且病理切片為良性，老人家經過抗生素治療一周後，順利康復出院，避免再經歷一次大手術。

大千綜合醫院婦產科生殖中心主任劉榮啟表示，造成子宮化膿的原因包括年長者免疫力下降、糖尿病、慢性子宮發炎、未取出植入的避孕器等；另外，長時間有分泌物、腹痛、發燒都是子宮化膿的症狀，需要特別留意。提醒有植入避孕器的婦女，記得每5年要更換一次，停經後更要記得取出；子宮化膿可能是癌症的前兆，如果出現症狀時一定要及早就醫。

劉榮啟指出，子宮化膿若不及時處理，可能釀成敗血症危及生命，因此一定要留意症狀並避免造成子宮化膿的危險因子。

劉榮啟主任提醒婦女，子宮化膿可能是癌症的前兆，若出現症狀時一定要及早就醫。圖／大千綜合醫院提供
劉榮啟主任提醒婦女，子宮化膿可能是癌症的前兆，若出現症狀時一定要及早就醫。圖／大千綜合醫院提供

子宮 手術 醫師

延伸閱讀

孩子相繼離世長期抑鬱 老婦3年內2次腹部化膿

曹蘭愛犬腫瘤手術驚見「紗布在體內」　怒控醫離譜

疑黑吃黑...新店男賣笑氣遭砍4刀 血濺汽旅門外

我為什麼不能懷孕？專家分析4大不孕原因，女性與男性生育力檢查一次看懂

相關新聞

三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨...

玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（...

5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦...

最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。