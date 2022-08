高雄輕軌「七夕告白列車」首航 貼滿民眾愛的告白

今天是七夕情人節,高雄輕軌「七夕告白列車蜜柑號」今天首航,彩繪列車車身貼滿民眾愛的告白,今天不少投稿粉絲留下愛的合影。為響應文博會、台灣設計節都將在高雄舉辦,蜜柑號會行駛到11月3日,帶著民眾穿梭在亞灣區欣賞愛河灣聊療漂漂河。

高捷近日在網路上徵稿,邀請民眾勇敢說出愛,活動共募得150則愛的留言,高捷精選出48則留言,成為蜜柑號彩繪車身的最佳主角。今天蜜柑號首航,不少民眾帶著家人來與自己的留言合照,活動也吸引許多粉絲搭乘。

民眾郭建男今帶著8歲、11歲女兒參加活動,郭建男的投稿相當吸睛,「敬未來女婿:女兒是我的掌上明珠,如果你敢欺負,我會像一拳超人一樣給你一拳。」郭建男說,雖然女兒還小,但自己想對未來女婿喊話,「一定要善待我女兒」。11歲郭小妹妹說,自己很愛貓,看到蜜柑站長很開心。

也有一位準媽媽留言給還在肚子裡的寶寶,「淘氣的郭寶寶,期待我們初次見面的那天,願你能平安健康長大。」文字簡單卻相當動人。還有一對劉姓夫妻留言給彼此,今天也一起至活動現場留下合影,也搭上首航列車前往愛河灣。劉太太說,恭喜老公拿到博士學位,I'm so proud of you!劉先生則說,親愛的劉太太You are the one and only.