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高雄輕軌「七夕告白列車」首航 貼滿民眾愛的告白

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，列車外貼滿民眾的真情告別，一對夫妻今來與自己的投稿合影。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，列車外貼滿民眾的真情告別，一對夫妻今來與自己的投稿合影。記者林巧璉／攝影

今天是七夕情人節，高雄輕軌「七夕告白列車蜜柑號」今天首航，彩繪列車車身貼滿民眾愛的告白，今天不少投稿粉絲留下愛的合影。為響應文博會、台灣設計節都將在高雄舉辦，蜜柑號會行駛到11月3日，帶著民眾穿梭在亞灣區欣賞愛河灣聊療漂漂河。

高捷近日在網路上徵稿，邀請民眾勇敢說出愛，活動共募得150則愛的留言，高捷精選出48則留言，成為蜜柑號彩繪車身的最佳主角。今天蜜柑號首航，不少民眾帶著家人來與自己的留言合照，活動也吸引許多粉絲搭乘。

民眾郭建男今帶著8歲、11歲女兒參加活動，郭建男的投稿相當吸睛，「敬未來女婿：女兒是我的掌上明珠，如果你敢欺負，我會像一拳超人一樣給你一拳。」郭建男說，雖然女兒還小，但自己想對未來女婿喊話，「一定要善待我女兒」。11歲郭小妹妹說，自己很愛貓，看到蜜柑站長很開心。

也有一位準媽媽留言給還在肚子裡的寶寶，「淘氣的郭寶寶，期待我們初次見面的那天，願你能平安健康長大。」文字簡單卻相當動人。還有一對劉姓夫妻留言給彼此，今天也一起至活動現場留下合影，也搭上首航列車前往愛河灣。劉太太說，恭喜老公拿到博士學位，I'm so proud of you!劉先生則說，親愛的劉太太You are the one and only.

高捷公司總經理王亞洲說，這次與聯邦銀行合作推出蜜柑號列車，高捷近年跨足動漫、文創產業，貓站長蜜柑、輕軌少女等也成為主力IP。除了搭乘輕軌參加文博會、台灣設計節外，也可到捷運中央公園站、美麗島站欣賞鳳翼天翔。蜜柑號行駛期間，民眾也可在列車上留下愛的留言。

高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，吸引不少粉絲搭乘首航列車至高雄流行音樂中心看聊療漂漂河。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，吸引不少粉絲搭乘首航列車至高雄流行音樂中心看聊療漂漂河。記者林巧璉／攝影
今天是七夕情人節，高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，該主題列車將行駛到11月3日。記者林巧璉／攝影
今天是七夕情人節，高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，該主題列車將行駛到11月3日。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，高捷公司總經理王亞洲與輕軌少女隊、全家海神隊球星共襄盛舉。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，高捷公司總經理王亞洲與輕軌少女隊、全家海神隊球星共襄盛舉。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，列車外貼滿民眾的真情告別，投稿民眾郭建男（右）帶著兩個女兒與自己的投稿合影。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，列車外貼滿民眾的真情告別，投稿民眾郭建男（右）帶著兩個女兒與自己的投稿合影。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，駕駛員洪依君相當可愛有活力。記者林巧璉／攝影
高捷公司今推出「七夕告白列車蜜柑號」輕軌，駕駛員洪依君相當可愛有活力。記者林巧璉／攝影

彩繪列車 高捷

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