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中部以北慎防午後大雨 下周有熱帶系統發展

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
明天至周末各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨。本報資料照片
明天至周末各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨。本報資料照片

中央氣象局今日表示，低壓帶已逐漸遠離台灣，降雨將比昨天趨緩，但中南部、東南部地區及澎湖、金門仍留意有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。午後各地有局部短暫雷陣雨，須留意中部以北地區有局部大雨發生的機率，建議外出最好攜帶輕便雨具以備不時之需。

氣象局也說，明日起至周末天氣會轉好，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，明日清晨中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局預估，下周一至下周三東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。此外，下周南海至菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，請多留意氣象局發布之最新天氣資訊。

氣象局 南海

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